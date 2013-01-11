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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 09:06 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月11日-1月18日

路透1月11日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GM
T时间.
    
 日期    时间   国家    规模           发行细节
 1/11    0120   日本                   六个月期贴现国库券
 1/11           意大利  27.5-35亿欧元  2015年12月到期票息2.75%的BTP固息债券
                        10-15亿欧元    2017年6月到期的CCTeu债券
                        10-15亿欧元    2017年10月到期的CCTeu债券
 1/14    1350   法国                   BTF国库券
 1/14    1630   美国                   13周和26周期国库券
 1/15    1630   美国                   四周期国库券
 1/15           西班牙                 12个月和18个月期国库券
 1/16    0120   日本                   一年期贴现国库券
 1/16    0130   日本                   五年期公债
 1/16           加拿大                 两年期公债
 1/16           德国    50亿欧元       2023年2月15日到期的10年期公债
 1/17    0120   日本                   三个月期贴现国库券
 1/17           英国                   2029年到期票息0.125%的指数关联债券
 1/17           西班牙                 标售公债
 1/17    0850   法国                   BTAN中期债券
 1/17    0950   法国                   OATi指数关联债券
 1/18           日本                   流动性供给标售
 
    注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚; 审校 张若琪)
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