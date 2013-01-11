《全球主要国家债券发行预告》--1月11日-1月18日

路透1月11日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GM T时间. 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/11 0120 日本 六个月期贴现国库券 1/11 意大利 27.5-35亿欧元 2015年12月到期票息2.75%的BTP固息债券 10-15亿欧元 2017年6月到期的CCTeu债券 10-15亿欧元 2017年10月到期的CCTeu债券 1/14 1350 法国 BTF国库券 1/14 1630 美国 13周和26周期国库券 1/15 1630 美国 四周期国库券 1/15 西班牙 12个月和18个月期国库券 1/16 0120 日本 一年期贴现国库券 1/16 0130 日本 五年期公债 1/16 加拿大 两年期公债 1/16 德国 50亿欧元 2023年2月15日到期的10年期公债 1/17 0120 日本 三个月期贴现国库券 1/17 英国 2029年到期票息0.125%的指数关联债券 1/17 西班牙 标售公债 1/17 0850 法国 BTAN中期债券 1/17 0950 法国 OATi指数关联债券 1/18 日本 流动性供给标售 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚; 审校 张若琪)