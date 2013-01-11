《中国报摘》--其他报纸重要消息1月11日

**上海证券报**

--近期中国证监会对东吴证券 首次公开发行股票项目(IPO)中相关主体的责任进行了核查,对发行人东吴证券、保荐机构中信证券 分别采取了出具警示函的监管措施.

--国家旅游局局长邵琪伟透露,《国民旅游休闲纲要（2013-2020年)》即将由国务院办公厅颁布实施,将进一步推动带薪休假制度的落实,推动有条件的地方制定鼓励居民旅游休闲消费的政策措施,进而提升旅游消费水平;国家旅游局并提出,今年全国旅游业发展的预期目标为旅游总收入2.85万亿元,增长11%.

--国家发改委价格司知情人士透露,下一轮中成药价格调整的方向已经明确,即有升有降,对中药材原材料价格一直处于涨势的品种将上调价格;此外对于以野生接近枯竭的中药材资源为原料的中成药、国家中药保护品种、独家品种等,也有望上调价格.

--据普益财富统计,2012年12月,87家银行在境内共发行2,888款个人理财产品,较11月进一步增加203款.

--工商银行 金融研究所报告预计,今年将是商业银行继续迎接挑战的一年,经济不确定性仍然很强,有效信贷需求将获支撑,但信贷投放出现跳跃式增长的几率较小,预计全年新增规模为9万亿元左右.

**证券时报**

--国家海洋局初步测算显示,2012年全国海洋生产总值已超过5万亿元.

**第一财经日报**

--一位铁路内部人士分析指出,铁路建设去年已初步走出低谷,2013年将全面进入恢复期,按目前各部门和路局反映的情况综合分析,今年铁路固定资产投资初步定在6,500亿元上下,基建投资5,300亿上下.

--深圳机场扩建工程因未获环评手续而擅自开工,日前被环境保护部叫停.

**21世纪经济报 道**