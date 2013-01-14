港报财经评论: 选股等待盈利复苏--信报1月14日

选股等待盈利复苏/ 习广思

踏入新一年,债市表现持续兴旺,反映资金对亚洲资产的需求未止.除蓝筹地产股如新地 、希慎 发债外,内房继续成为美元债主力,上周资本策略 发行1.5亿美元五年期票据,息率仅6.5厘.泛海 的10亿美元中期票据,远大于其20亿港元市值,两者毋须评级已可以完成deal.雅居乐 在2011年4月发换股债,去年3月发美元高息债,现更打算发行次级美元永久资本证券.其他内房都在发高息债时,雅居乐选择这种结构更为复杂的证券,可谓内房的发债先河,过去发行这类证券多是属大蓝筹如利丰 及汇控,特点是没有到期日,这次发债的反应值得留意.中国股票容易买凸,亦容易沽凸,理由是投资者情绪上落很大,股市升时亢奋,股市跌时沮丧.

买凸和沽凸,都是由资金力量去支配,一是外资,二是小投资者,A股是极端例子,会出现亢奋性泡沫,又会有地狱性悲观,香港H股及民企股过去几年亦有类似情况.以民企为例,沽空报告狙击成功,就是外资的力量.不管那些报告真确性有几多,确实击中中资股的漏洞,由财务核数,业务模式,到管理层学历,“中国故事”中的丑陋面目给揭穿,对一直相信中国公司的投资者,是致命一击.买凸和沽凸,也意味着中资股投资情绪,起落非常大,市场情绪可以很快扭转.rerating靠周期复苏短短四个月,国企指数由9月6日低位8,987点急弹,升幅近32%.期间发生什么事?一是外围,欧债危机消除,资金重新追逐风险,流入全球股市最落后的中资股.二是中国经济,不会出现硬着陆风险,由怀疑到确认.三是中国政治风险下降,并确认调结构稳经济继续,改革宣言更带来希望.国企指数升穿去年2月20日高位11,916点,上周四收报11,931点,抛离50天线近9%,持续寻顶,也意味着随时有调整.

中资股在9月沽凸,然后外资通过ETF流入,出现第一个鸡犬皆升时期,超卖残股爆炸性上升,但那只是一种乱买平货的现象.11-12月,外资第二轮流入,是环球性资金配置,是部署2013年的买卖,sellside和buyside都是增持中国股票,可谓整体中资股的第一轮rerating.经过四个月的补货,狂追落后,已不存在沽凸情况,中资股下一轮动力焦点是什么?除了继续摸索政策外,股票终归要看盈利及基础.由沽凸到正常,只是估值修补阶段,例如内房股,5-6倍市盈率是低,盈利转趋乐观后,市盈率提升至9-10倍,是一个修补过程.而中资股的一个rerating的出现,将是盈利周期性复苏,3月份的年度业绩前后,是选股及价值信徒的天下.(B03)

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美元看跌圆汇恐挟淡仓/ 苏子

上周美元的整体走势如预期般逆市场乐观情绪而掉头下挫,美汇指数即使在美元兑日圆大强势下,上周五却跌破10天、20天、50天及100天SMA支持,并且以近全日低位收市,反映美元稍后将有甚高机会摆脱自去年10月17日的78.94低位以上的反覆横行局面,并会正式跌破去年9月14日的78.60低位,随后下试去年的78.10低位.

美国联储局主席贝南奇今天将在密歇根大学发表演说,内容与货币政策及全球经济复苏事宜有关,预期将对汇市带来一定冲击.由于联储局早前公布的会议纪录反映可能会结束进一步的QE措施,令市场担心美国可能会提早进入加息周期,故美股曾因此急挫,至于美元亦受到刺激而急升,但美汇指数在200天SMA受阻回落.倾向相信,贝南奇或会在演说里试图为早前公布的会议纪录的负面影响降温,例如他或会强调美国经济仍有甚多不确定性,故联储局仍会维持目前的超宽松货币政策.若预期正确,料美元将延续上周跌势,美汇指数可望跌至79支持关口以下,随后将展开一个较为明显的下跌趋势市.

留意目前正呈现大强势的美元兑日圆,会否受到美元的弱势影响而暂时结束近期的单边升市.感到少许不安的是,目前市场上近乎一面倒看淡日圆.日本央行将在下周一及二举行会议,市场普遍预期央行将宣布采取更多的宽松措施,并关注央行会否采取首相安倍晋三所要求的2%硬性通胀目标,此为会议的不确定因素.故投资者宜注意在日本央行举行会议前夕,本周可能会有获利买盘入市限制日圆继续下跌的空间,而大户或会趁机挟日圆短仓.本周早段美元兑日圆若一直受制于89.50/90区域,小心出现获利回吐及挟仓.(B10)