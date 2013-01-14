港报财经评论: 选股等待盈利复苏--信报1月14日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
选股等待盈利复苏/ 习广思
踏入新一年,债市表现持续兴旺,反映资金对亚洲资产的需求未止.除蓝筹地产股如新地 、希慎 发债外,内房继续成为美元债主力,上周资本策略 发行1.5亿美元五年期票据,息率仅6.5厘.泛海 的10亿美元中期票据,远大于其20亿港元市值,两者毋须评级已可以完成deal.雅居乐 在2011年4月发换股债,去年3月发美元高息债,现更打算发行次级美元永久资本证券.其他内房都在发高息债时,雅居乐选择这种结构更为复杂的证券,可谓内房的发债先河,过去发行这类证券多是属大蓝筹如利丰 及汇控,特点是没有到期日,这次发债的反应值得留意.中国股票容易买凸,亦容易沽凸,理由是投资者情绪上落很大,股市升时亢奋,股市跌时沮丧.
买凸和沽凸,都是由资金力量去支配,一是外资,二是小投资者,A股是极端例子,会出现亢奋性泡沫,又会有地狱性悲观,香港H股及民企股过去几年亦有类似情况.以民企为例,沽空报告狙击成功,就是外资的力量.不管那些报告真确性有几多,确实击中中资股的漏洞,由财务核数,业务模式,到管理层学历,“中国故事”中的丑陋面目给揭穿,对一直相信中国公司的投资者,是致命一击.买凸和沽凸,也意味着中资股投资情绪,起落非常大,市场情绪可以很快扭转.rerating靠周期复苏短短四个月,国企指数由9月6日低位8,987点急弹,升幅近32%.期间发生什么事?一是外围,欧债危机消除,资金重新追逐风险,流入全球股市最落后的中资股.二是中国经济,不会出现硬着陆风险,由怀疑到确认.三是中国政治风险下降,并确认调结构稳经济继续,改革宣言更带来希望.国企指数升穿去年2月20日高位11,916点,上周四收报11,931点,抛离50天线近9%,持续寻顶,也意味着随时有调整.
中资股在9月沽凸,然后外资通过ETF流入,出现第一个鸡犬皆升时期,超卖残股爆炸性上升,但那只是一种乱买平货的现象.11-12月,外资第二轮流入,是环球性资金配置,是部署2013年的买卖,sellside和buyside都是增持中国股票,可谓整体中资股的第一轮rerating.经过四个月的补货,狂追落后,已不存在沽凸情况,中资股下一轮动力焦点是什么?除了继续摸索政策外,股票终归要看盈利及基础.由沽凸到正常,只是估值修补阶段,例如内房股,5-6倍市盈率是低,盈利转趋乐观后,市盈率提升至9-10倍,是一个修补过程.而中资股的一个rerating的出现,将是盈利周期性复苏,3月份的年度业绩前后,是选股及价值信徒的天下.(B03)
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美元看跌圆汇恐挟淡仓/ 苏子
上周美元的整体走势如预期般逆市场乐观情绪而掉头下挫,美汇指数即使在美元兑日圆大强势下,上周五却跌破10天、20天、50天及100天SMA支持,并且以近全日低位收市,反映美元稍后将有甚高机会摆脱自去年10月17日的78.94低位以上的反覆横行局面,并会正式跌破去年9月14日的78.60低位,随后下试去年的78.10低位.
美国联储局主席贝南奇今天将在密歇根大学发表演说,内容与货币政策及全球经济复苏事宜有关,预期将对汇市带来一定冲击.由于联储局早前公布的会议纪录反映可能会结束进一步的QE措施,令市场担心美国可能会提早进入加息周期,故美股曾因此急挫,至于美元亦受到刺激而急升,但美汇指数在200天SMA受阻回落.倾向相信,贝南奇或会在演说里试图为早前公布的会议纪录的负面影响降温,例如他或会强调美国经济仍有甚多不确定性,故联储局仍会维持目前的超宽松货币政策.若预期正确,料美元将延续上周跌势,美汇指数可望跌至79支持关口以下,随后将展开一个较为明显的下跌趋势市.
留意目前正呈现大强势的美元兑日圆,会否受到美元的弱势影响而暂时结束近期的单边升市.感到少许不安的是,目前市场上近乎一面倒看淡日圆.日本央行将在下周一及二举行会议,市场普遍预期央行将宣布采取更多的宽松措施,并关注央行会否采取首相安倍晋三所要求的2%硬性通胀目标,此为会议的不确定因素.故投资者宜注意在日本央行举行会议前夕,本周可能会有获利买盘入市限制日圆继续下跌的空间,而大户或会趁机挟日圆短仓.本周早段美元兑日圆若一直受制于89.50/90区域,小心出现获利回吐及挟仓.(B10)
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路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。