香港个股: 吉利汽车设定2013年销售目标56万部,按年增长16%

路透香港1月11日 - 中国最大民营汽车生产商--吉利汽车控股有限公司 表示,设订2013年的汽车销量目标为56万部,较去年完成的销售量增长16%.

吉利汽车声明称,去年全年的汽车销售量为483,486部,按年增加约15%,高于原来46万部的销售目标,主要获益于出口市场表现强劲.

去年12月吉利汽车的单月总销量为59,654部,创历史新高,按年增长24%,按月则升16%.其中出口占1.09万部.

吉利汽车周四收报4.11港元,过去一个月累计涨逾12%.(完)

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