香港个股: 吉利汽车设定2013年销售目标56万部,按年增长16%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月11日 - 中国最大民营汽车生产商--吉利汽车控股有限公司 表示,设订2013年的汽车销量目标为56万部,较去年完成的销售量增长16%.
吉利汽车声明称,去年全年的汽车销售量为483,486部,按年增加约15%,高于原来46万部的销售目标,主要获益于出口市场表现强劲.
去年12月吉利汽车的单月总销量为59,654部,创历史新高,按年增长24%,按月则升16%.其中出口占1.09万部.
吉利汽车周四收报4.11港元,过去一个月累计涨逾12%.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。