中国基金: QFII A股基金12月业绩咸鱼翻身,全年赚7.4%--理柏

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海1月11日--- - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的中国合格境外机构投资者(QFII)A股基金,12月平均增长16.94%,明显优于国内股票型.去年全年平均业绩收涨7.43%.
去年大多时间,QFII A股基金业绩均不如国内同行,前11个月累计亏损9.11%.不过12月中国A股反弹,银行等绩优蓝筹股涨势明显,这使重仓蓝筹股的QFII基金业绩脱颖而出.
"本次QFII抄底可谓十分成功."理柏报告指出,历经长期低潮之后,由于中国总体经济逐步转佳,新一届政权完成交接后,经济刺激政策逐步出台,多数QFII认为上综指数 2,000点为中长期低位,开始密集建仓.
中国各分类基金12月业绩表现全面走扬,天然资源基金12月平均扬升16.41%表现最好.2012年全年，而言,医药和医疗保健股票基金平均业绩最佳达12.66%,债券型平均扬升7.44%,国内股票型平均则走扬5.99%;科技传媒及电信股票基金平均走升2.31%,表现最差.
根据理柏最新的资产数据分析,合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩上涨2.54%,今年以来QDII基金平均业绩上涨9.96%.
沪综指去年11月跌破近四年低位后,12月大幅走升14.6%居亚太股市首位.去年全年,上证综指累计上涨3.17%;扭转前两年年K线连续下跌局面.2012年泰国股市以累计涨幅35.76%在亚太市场上居冠,菲律宾股市则以32.95%居次.(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。