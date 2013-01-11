中国基金: QFII A股基金12月业绩咸鱼翻身,全年赚7.4%--理柏

路透上海1月11日--- - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的中国合格境外机构投资者(QFII)A股基金,12月平均增长16.94%,明显优于国内股票型.去年全年平均业绩收涨7.43%.

去年大多时间,QFII A股基金业绩均不如国内同行,前11个月累计亏损9.11%.不过12月中国A股反弹,银行等绩优蓝筹股涨势明显,这使重仓蓝筹股的QFII基金业绩脱颖而出.

"本次QFII抄底可谓十分成功."理柏报告指出,历经长期低潮之后,由于中国总体经济逐步转佳,新一届政权完成交接后,经济刺激政策逐步出台,多数QFII认为上综指数 2,000点为中长期低位,开始密集建仓.

中国各分类基金12月业绩表现全面走扬,天然资源基金12月平均扬升16.41%表现最好.2012年全年，而言,医药和医疗保健股票基金平均业绩最佳达12.66%,债券型平均扬升7.44%,国内股票型平均则走扬5.99%;科技传媒及电信股票基金平均走升2.31%,表现最差.

根据理柏最新的资产数据分析,合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩上涨2.54%,今年以来QDII基金平均业绩上涨9.96%.