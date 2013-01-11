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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 09:41 BJT

重发-国际油市: 加拿大自然资源部长称美国未来几年的原油进口需求将大降

(重发以跟上红条)

路透1月10日 - 加拿大自然资源部长表示,美国未来几年对进口原油的需求将大幅下降.他并称加拿大出口原油的99%是输往美国.(完)
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