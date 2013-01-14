港报社评: 通胀见底回升,货币先松后紧--信报1月14日

中国进入新一轮通胀上升周期,12月消费者物价指数攀上2.5%水平,确认去年10月1.7%为本轮消费者物价指数底部,估计通胀将温和回升,基于输入通胀压力存在、货币供应近年持续扩张,加上避免房价反弹和投资过热风险,不排除今年央行的货币政策出现"先松后紧"的特点.

这新一轮通胀上升周期不宜掉以轻心.去年内地经济下行压力加大,要稳增长,央行的货币政策体现了"稳中偏松".数据显示,去年新增贷款达82,000亿元、社会融资规模亦近16万亿,双双高于前一年.

据发改委官员上周透露,去年中国GDP增长率达到7.7%.由于经济下行目前已见逆转,但12月份采购经理人指数报50.6,扩张之势依然显得疲弱,动力有待提升.因此,货币政策预料今年上半年有更大扩张空间,以巩固复苏步伐.

从走势看,PPI从去年9月下降3.6%,到12月跌幅已不断收窄,周期筑底应已完成.然而,PPI要从负值重返正值的时点,相信或到今年2季度才能出现和确定.可以预料,通胀压力在下半年有渐次加大之虞.

按上周央行工作会议报告,表明继续实施稳健的货币政策,力提高调控的前瞻性、针对性和灵活性.再参照中国经济加速复苏的现况看,去年12月中世界银行已上调中国今年增长预期至8.4%,在今年物价回升压力下货币进一步宽松的必要性显然已大打折扣.

事实上,通胀从底部回升、M2余额突破100万亿元,且持续扩张,但目前边际资本产出率却已提高到"五",亦即需要5个单位或以上的资本投入,才能增加1个单位的GDP增量,反映资金效率低落,使得信贷扩张的刺激政策更须审慎,因而央行的稳健货币政策看来只会微调,不致有大幅度的放松或紧缩.

考虑到下半年通胀压力较上半年逐步加大,货币政策调整不排除从上半年的"中性"或"稳中偏松"向"稳中偏紧"的方向转移,令今年货币政策出现"先松后紧"格局. (A02)