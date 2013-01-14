港报社评: 通胀见底回升,货币先松后紧--信报1月14日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
中国进入新一轮通胀上升周期,12月消费者物价指数攀上2.5%水平,确认去年10月1.7%为本轮消费者物价指数底部,估计通胀将温和回升,基于输入通胀压力存在、货币供应近年持续扩张,加上避免房价反弹和投资过热风险,不排除今年央行的货币政策出现"先松后紧"的特点.
这新一轮通胀上升周期不宜掉以轻心.去年内地经济下行压力加大,要稳增长,央行的货币政策体现了"稳中偏松".数据显示,去年新增贷款达82,000亿元、社会融资规模亦近16万亿,双双高于前一年.
据发改委官员上周透露,去年中国GDP增长率达到7.7%.由于经济下行目前已见逆转,但12月份采购经理人指数报50.6,扩张之势依然显得疲弱,动力有待提升.因此,货币政策预料今年上半年有更大扩张空间,以巩固复苏步伐.
从走势看,PPI从去年9月下降3.6%,到12月跌幅已不断收窄,周期筑底应已完成.然而,PPI要从负值重返正值的时点,相信或到今年2季度才能出现和确定.可以预料,通胀压力在下半年有渐次加大之虞.
按上周央行工作会议报告,表明继续实施稳健的货币政策,力提高调控的前瞻性、针对性和灵活性.再参照中国经济加速复苏的现况看,去年12月中世界银行已上调中国今年增长预期至8.4%,在今年物价回升压力下货币进一步宽松的必要性显然已大打折扣.
事实上,通胀从底部回升、M2余额突破100万亿元,且持续扩张,但目前边际资本产出率却已提高到"五",亦即需要5个单位或以上的资本投入,才能增加1个单位的GDP增量,反映资金效率低落,使得信贷扩张的刺激政策更须审慎,因而央行的稳健货币政策看来只会微调,不致有大幅度的放松或紧缩.
考虑到下半年通胀压力较上半年逐步加大,货币政策调整不排除从上半年的"中性"或"稳中偏松"向"稳中偏紧"的方向转移,令今年货币政策出现"先松后紧"格局. (A02)
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路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。