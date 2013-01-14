港报社评: 首份施政报告不易为,但也有可为--文汇报1月14日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
梁振英首份施政报告,既不易为但也有可为.施政报告不易为既是因为有些惠民政策已经推出,也是由于解决本港的深层次问题本身就是大难题.不过,政府有充足的财力支持进一步推出纾困的措施,香港社会经济发展长远规划的欠缺也有极大改善空间.因此,施政报告无论在短、中、长期措施方面,均可有所作为.
房屋政策方面,梁振英虽然去年8月底已推出"梁十招",但施政报告仍然可提出更高的目标,以大幅改善港人居住质素为愿景,借鉴新加坡大力发展公共组屋的经验,建立以强积金储蓄为核心的住房金融体系,允许强积金用作置业首期,并可将日后每月的供款来供楼.此外,房屋问题与贫穷、就业和社会福利等民生议题关系密切,施政报告应一篮子考量,制定长远的应对策略.
施政报告在探讨制定贫穷线方面有可为,以便以较客观的标准来制定扶贫政策,提出协助在职贫穷家庭脱贫的对策,可参考英美加纽的"就业家庭税务补贴"、研究"低收入家庭补贴"等措施的可行性.随着香港人口老化日益严重,安老将成为更突出的问题.现时的高龄津贴大幅提升至2,200港元只是一个过渡性措施,如何推行更完善的安老政策,施政报告可提出方向性的政策.
香港能否突破经济发展瓶颈,能否从十八大绘制的国家发展蓝图中得益,关键在于香港能否积极配合.施政报告可多提出与国家发展战略对接的政策措施,推动香港融入国家发展之中,才能发挥自身独特的优势,为香港的长远发展注入源源不绝的活水. (A05)
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路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。