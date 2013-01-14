港报社评: 首份施政报告不易为,但也有可为--文汇报1月14日

梁振英首份施政报告,既不易为但也有可为.施政报告不易为既是因为有些惠民政策已经推出,也是由于解决本港的深层次问题本身就是大难题.不过,政府有充足的财力支持进一步推出纾困的措施,香港社会经济发展长远规划的欠缺也有极大改善空间.因此,施政报告无论在短、中、长期措施方面,均可有所作为.

房屋政策方面,梁振英虽然去年8月底已推出"梁十招",但施政报告仍然可提出更高的目标,以大幅改善港人居住质素为愿景,借鉴新加坡大力发展公共组屋的经验,建立以强积金储蓄为核心的住房金融体系,允许强积金用作置业首期,并可将日后每月的供款来供楼.此外,房屋问题与贫穷、就业和社会福利等民生议题关系密切,施政报告应一篮子考量,制定长远的应对策略.

施政报告在探讨制定贫穷线方面有可为,以便以较客观的标准来制定扶贫政策,提出协助在职贫穷家庭脱贫的对策,可参考英美加纽的"就业家庭税务补贴"、研究"低收入家庭补贴"等措施的可行性.随着香港人口老化日益严重,安老将成为更突出的问题.现时的高龄津贴大幅提升至2,200港元只是一个过渡性措施,如何推行更完善的安老政策,施政报告可提出方向性的政策.

香港能否突破经济发展瓶颈,能否从十八大绘制的国家发展蓝图中得益,关键在于香港能否积极配合.施政报告可多提出与国家发展战略对接的政策措施,推动香港融入国家发展之中,才能发挥自身独特的优势,为香港的长远发展注入源源不绝的活水. (A05)