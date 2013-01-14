港报社评: 中日美朝加码角力,恐擦枪走火--经济日报1月14日

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
日本新任首相安倍晋三近日在钓岛争端上,刻意推高中日对峙形势;令局势更形复杂的是,日本行动背后可能来自美国推动,北韩又似乘乱搞局,中日美朝加码角力,东北亚擦枪走火的风险急速上升.
本来双方有军事“误会”,外交行为更应审慎免火上加油,但安倍在上周五记者会上声明钓鱼岛“毫无谈判余地”,更指摘中国行为令亚洲各国忧虑,无非是为他本周访问越南、泰国、印尼造势,促成其拉拢东南亚围堵中国政策,安倍近日已向缅甸、菲律宾招手,编织其包围中国网.
然而,内情可能比这更复杂.日本挑衅中国,并鼓动东南亚国家围堵中国,最大的得益者是美国.美国重返亚洲政策,就是要力压中国,若日本替美国作马前卒,或可换取美国给予重大利益,就是不阻止日圆贬值.
令东北亚局势可能进一步紧张的,还有北韩举动.北韩上月发射火箭将卫星送上轨道,已令美日及南韩担忧其远程火箭杀伤力,近日又传北韩可能恢复已停顿4年的核试.
北韩领导人金正恩的行动,颇有其父作风,就是主动搞局,胁逼美国以换取利益.过去美日韩要约束北朝鲜,主要透过中国施压.近日北韩的搞局行动,是中国约束不了,还是中国因钓岛问题而无心替美日当丑人阻遏北韩?
中国在钓岛问题上退让空间很小,若日美压迫太甚,中国不单要强硬回应,甚至不惜让中日军事碰撞,以逼日美收手;北韩在此时的混水摸鱼行动,亦可能因失去中国约束而倍添变数.中美日朝4国加力互搏,不单冲击东北亚和平,更可能为亚洲金融市场添乱. (A11)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。