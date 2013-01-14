港报社评: 收紧查册损害公众利益,私隐与资讯自由须平衡--明报1月14日

过去传媒揭发多宗轰动新闻,均是循公司注册处查册而来,但公司条例附例正分批呈交立法会审议,当中订明日后公司董事住址及身分证号码等资料不再完全容许传媒及公众查阅,此举势将严重损害资讯自由,不单传媒无法藉查册尽监察职能,雇员及生意伙伴追讨欠薪欠债、银行追查洗黑钱也会受到一定影响.政府应主动提出暂缓实施法例,并重新考虑各种建议,在保障资讯自由与尊重私隐之间寻找适当平衡.

第一,政府在2009年谘询公众时,根本没有联络新闻界,记者协会、新闻行政人员协会等团体提交意见.由此可见,政府根本未有全面考虑新闻界对修例的忧虑,公众亦未有深入讨论,谘询明显有严重缺失.第二,政府声言大多数的意见书都支持不披露董事住址,但当中不单未见主要中小企商会代表,银行公会、大律师公会及会计师公会更表明反对.第三,在外国经验方面,政府在谘询文件中表明参考过3个外国例子,但外国例子能否全盘照搬香港,值得商榷.

保障资讯自由与尊重私隐同是香港核心价值,披露董事住址无可否认对私隐构成一定损害,但基于公众利益考虑,这点代价是值得的.收紧查册不单影响新闻自由,对香港的营商环境及金融中心地位均影响深远,政府应主动提出暂缓实施法例,并认真参考外国做法,除非公司证实资料遭滥用或董事遭滋扰,否则董事住址应继续公开,以保障公众利益. (A03)