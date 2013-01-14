港报社评: 收紧查册损害公众利益,私隐与资讯自由须平衡--明报1月14日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
过去传媒揭发多宗轰动新闻,均是循公司注册处查册而来,但公司条例附例正分批呈交立法会审议,当中订明日后公司董事住址及身分证号码等资料不再完全容许传媒及公众查阅,此举势将严重损害资讯自由,不单传媒无法藉查册尽监察职能,雇员及生意伙伴追讨欠薪欠债、银行追查洗黑钱也会受到一定影响.政府应主动提出暂缓实施法例,并重新考虑各种建议,在保障资讯自由与尊重私隐之间寻找适当平衡.
第一,政府在2009年谘询公众时,根本没有联络新闻界,记者协会、新闻行政人员协会等团体提交意见.由此可见,政府根本未有全面考虑新闻界对修例的忧虑,公众亦未有深入讨论,谘询明显有严重缺失.第二,政府声言大多数的意见书都支持不披露董事住址,但当中不单未见主要中小企商会代表,银行公会、大律师公会及会计师公会更表明反对.第三,在外国经验方面,政府在谘询文件中表明参考过3个外国例子,但外国例子能否全盘照搬香港,值得商榷.
保障资讯自由与尊重私隐同是香港核心价值,披露董事住址无可否认对私隐构成一定损害,但基于公众利益考虑,这点代价是值得的.收紧查册不单影响新闻自由,对香港的营商环境及金融中心地位均影响深远,政府应主动提出暂缓实施法例,并认真参考外国做法,除非公司证实资料遭滥用或董事遭滋扰,否则董事住址应继续公开,以保障公众利益. (A03)
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路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。