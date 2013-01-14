港报社评: 妥堵双非婴,见招要拆招--星岛日报1月14日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
政府以行政措施对付内地夫妇来港产子,不过仍然有不少人,设法钻空子诞下双非婴.在未能立法取消双非婴居港权之前,当局须加强堵塞漏洞,尤其要痛击教唆安排内地孕妇与港人假结婚来港分娩的中介人.
安排假结婚的中介人,为做成生意,隐瞒或低调略过风险,有如以前做偷渡生意的“蛇头”经常发出特赦谣言.本港须和内地合作,进行风险教育宣传,最好能够有实例作为警惕效尤的反面教材.本港法庭曾经判囚过一些中介人,至于产妇,往往基于人道考虑,为免新生婴孩与母亲分离或随母入狱,往往遣返了事.如何在判罚方式上兼顾人道和阻吓作用,需要斟酌.
此外,有说法指中介人可安排内地孕妇火速入籍外国,以外国人身分来港产子,由于丈夫仍然是中国公民,由此诞生的双非婴,同样可以获得香港永久居民身分.公立医院已经不再接收没有工作签证的非本地孕妇预约分娩,这类速成归化外籍的孕妇,多会前往私家医院预约.
有关做法是否可行,暂时仍待实际案例查证,而且额外成本不菲.理论上,当局不易一刀切禁止私院收外籍孕妇,令外籍孕妇在港分娩无门,但若有需要,可考虑发出指令,要求私院在收到预约申请时,要外籍申请人提供丈夫国籍资料和证明,作为考虑预约的参考.
当局以行政措施对付双非婴问题,预约分娩额降至零,而边境加强堵截,令冲往急症室分娩的内地孕妇数目去年大降逾90%.双非婴居港法律争议旷日持久,在有关方面未对释法作出决定前,行政措施须与时并进,确保持续收效. (A06)
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路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。