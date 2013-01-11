版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 09:38 BJT

中国数据:12月CPI同比上涨2.5%,PPI同比下降1.9%--国家统计局

路透北京1月11日 - 中国12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%(路透调查中值为2.3
%)--国家统计局 
    中国12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.9%(路透调查中值为-1.8)--国家统计
局 
    中国12月CPI环比上涨0.8%(路透调查中值为0.5%)--国家统计局 
    中国12月PPI环比下降0.1%--国家统计局 
    中国12月CPI中的食品价格同比上涨4.2%--国家统计局 
    中国12月CPI中的非食品价格同比上涨1.7%--国家统计局 
    
    中国国家统计局周五公布12月宏观经济指标如下(同比%):
    
                        实际值     预测中值     预测区间       前值     去年同期
  居民消费价格指数(C     2.5         2.3       1.9 ~ 2.5       2.0         4.1 
 PI)同比                                                                
 工业生产者出厂价格      -1.9        -1.8     -2.1 ~ -1.2     -2.2         1.7
 指数(PPI)同比                                                          
 
    欲览相关路透调查,请点击 
    
    欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ;数据页面请点选.(完)

 (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐