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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 09:37 BJT

****《港报快速浏览》--1月14日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评: 通胀见底回升,货币先松后紧--信报                                   
 港报社评: 首份施政报告不易为,但也有可为--文汇报                             
 港报社评: 中日美朝加码角力,恐擦枪走火--经济日报                             
 港报社评: 收紧查册损害公众利益,私隐与资讯自由须平衡--明报                   
 港报社评: 妥堵双非婴,见招要拆招--星岛日报                                   
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论: 选股等待盈利复苏--信报1月14日                                 
 港报财经评论: 回气,再走更远的路--经济日报1月12日                            
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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