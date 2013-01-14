《香港重要政经日程》--1月14日-1月18日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
==================今日重要政经消息=====================
1月14日(周一)
-- 亚洲金融论坛.
-- 香港秋季/冬季时尚周(至1月17日).
-- 香港金管局公布2012年12月外汇基金境外资产.
--10:00 三宝科技 于南京举行股东特别大会.
--14:00 勇利航业 股东特别大会.
==================近期重要政经消息=====================
1月15日(周二)
-- 亚洲金融论坛.
-- 迅捷环球 首次公开发行挂牌.
--12:00 香港交易及结算所有限公司 媒体餐叙.行政总裁李小加将简报2013-2015年策略.
*--14:30 瑞士再保险公司媒体简报: 2012年亚洲保险市场回顾及2013展望.
--15:00 百富环球 股东特别大会.
1月16日(周三)
*--08:25 财政司长曾俊华将在亚洲私募股权论坛发表开幕致辞.
--09:30 中国民航信息网络 于北京举行临时股东大会.
--11:00 香港特区行政长官梁振英提出施政报告.
--11:00 励晶太平洋 股东特别大会.
*--14:30 星展银行"DBS人民币动力指数"记者会.
-- 亚洲私募股权论坛.
-- 金轮天地控股 首次公开发行挂牌.
1月17日(周四)
--16:30 2012年10至12月失业率.
--16:30 2012年11月外贸数据.
--10:30 越南制造加工出 股东特别大会.
*1月18日(周五)
-- 大众金融控 公布年报.
--09:00 国际泰丰控股 股东特别大会.
--09:30 中国三江化工 股东特别大会.
--10:30 泓淋科技 于山东举行股东特别大会.
--10:30 保华集团 股东特别大会.
--16:30 马斯葛集团 股东特别大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。