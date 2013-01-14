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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 15:44 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月14日

路透上海1月14日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联
系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公
开市场操作等多重因素影响.

    以下为本周内(1月14日-1月18日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

    一.资金占用因素:

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无    
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选    
    =====================================================================================      
    2.基金发行  
    -------------------------------------------------------------------------------------   
      名称         基金公司      托管行          分销机构           发行时间       备注
      
     长城岁岁金    长城基金    工商银行  交通银行、中信建投证券等   12/20-01/18        
     理财债券基金                                        
                                        
     金鹰元丰      金鹰基金    工商银行  建设银行、广州证券       12/24-01/24 首次募集上限40亿
     保本基金                                         
                                        
     上投摩根轮动 上投摩根基金 建设银行  中国银行、国泰君安证券      12/26-01/24         
     添利债券基金 
    =====================================================================================  
    3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ------------------------------------------------------------------------------------- 
    发债主体        规模       期限      债券类型       缴款时间              备注
                  (亿元)      
      
    进出口行        219.2     5年      固息金融债       周三
    中信证券         50      3个月     短期融资券       周三
     
    国开行         至多200  3/5/7/10年 浮息金融债       周四                一年定存基准

    财政部          260       5年     固息记账式国债   1/10-1/14
    财政部          300       1年     固息记账式国债   1/17-1/21
    =====================================================================================  
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    --------------------------------------   
    央票到期    逆回购到期     合计    
    
      --        -900       -900    
    ========================================================================================
    5.中央国库现金商业银行定期存款到期
    --------------------------------------------------
      期数         金额(亿元)    期限     到期日     

    2012年第11期      500       三个月    周四
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