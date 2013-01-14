《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月14日

路透上海1月14日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联 系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公 开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(1月14日-1月18日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------------------ 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 长城岁岁金 长城基金 工商银行 交通银行、中信建投证券等 12/20-01/18 理财债券基金 金鹰元丰 金鹰基金 工商银行 建设银行、广州证券 12/24-01/24 首次募集上限40亿 保本基金 上投摩根轮动 上投摩根基金 建设银行 中国银行、国泰君安证券 12/26-01/24 添利债券基金 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 进出口行 219.2 5年 固息金融债 周三 中信证券 50 3个月 短期融资券 周三 国开行 至多200 3/5/7/10年 浮息金融债 周四 一年定存基准 财政部 260 5年 固息记账式国债 1/10-1/14 财政部 300 1年 固息记账式国债 1/17-1/21 ===================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 -- -900 -900 ======================================================================================== 5.中央国库现金商业银行定期存款到期 -------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 到期日 2012年第11期 500 三个月 周四