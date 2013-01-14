《中国债券市场每日交易备忘》--1月14日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国陕西高速建设集团5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),兴业银行和民生银行主承 江苏康缘集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 陕西高速集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国开行和浦发银行主承 中国重汽集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),工行和北京银行主承 东北特钢集团14亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行主承=================================== ===================================== 二、新债上市: 中国国家开发银行 60亿元一年期固息金融债130201,票面利率3.32% 华能集团50亿人民币六个月期超短期融资券011308001,票面利率4.15% 国电集团60亿元九个月期超短融011309001,票面利率4.30% 招商证券 30亿元三个月期短融071301001,票面利率4.15% 世纪阳光纸业3亿元一年期短融041364001,票面利率5.65% 光明食品集团20亿元三年期中票1382004,票面利率5.19% 福建交通建设集团3亿元五年期中票1382005,票面利率6.10% 武汉中原电子集团3亿元三年期中票1382007,票面利率6.12% 广汇汽车服务公司5亿元三年期中票1382006,票面利率5.52% 苏州新兴产业2.06亿元三年期中小企业集优票据051302002,票面利率5.80% ============================================================================ 三、缴款: 财政部260亿元五年期固息国债130001,票面利率3.15% 南昌经济技术开发区4亿元七年期固息债1380004,票面利率6.88% 资阳城投5亿元六年期固息债1380005,票面利率7.58% 安顺国资管理公司8亿元七年期固息债1380008,票面利率6.98% 中国铁路物资公司25亿元九个月期超短融 广汇汽车服务公司15亿元一年期短融 北京建工集团5亿元一年期短融 中国铁物3亿元三年期中票 广东广业资产5亿元七年期(5+2)中票 南京城投控股集团10亿元15年期(10+5)中票 福建三安集团5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 财政部150亿元九个月期贴现国债129901到期兑付,参考收益率2.8498% 财政部150亿元六个月期贴现国债129904到期兑付,参考收益率2.2326% 上海浦发集团15亿元10年期固息债038001到期兑付,票面利率4.29% 财政部280亿元一年期固息国债120001到期兑付,票面利率2.78% 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票0982004付息,票面利率3.90% 陕西有色金属控股集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082002付息,基本利差2.05% 国开行150亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110202付息,基本利差0.66% 国开行150亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110223付息,基本利差0.75% 陕西电子5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180013付息,票面利率5.00% 安徽江淮汽车集团10亿元三年期中票1182008付息,票面利率5.19% 国开行30亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息(三个月SHIBOR基准)次级债090213付息,基本利差1.00% 农业发展银行150亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110402付息,基本利差-0.10% 河南煤业化工集团30亿元五年期中票1182005付息,票面利率4.87% 潍柴控股集团20亿元五年期中票1182006付息,票面利率4.87% 港中旅集团23亿元七年期中票1182007付息,票面利率4.95% 张家口商行5亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债1220001付息,票面利率7.15% 江苏华东有色投资公司3亿元五年期中票1282013付息,票面利率6.71% 珠江啤酒 2.5亿元三年期中票1282014付息,票面利率6.63% 招商局集团20亿元七年期中票1282015付息,票面利率4.85% 国开行150亿元30年期固息债010221付息,票面利率4.52% 农业发展银行200亿元三年期固息债110401付息,票面利率3.60% 贵阳城投集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180009付息,票面利率6.40% 杭州工业资产经营公司12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180010付息,票面利率4.97% 邹城城市资产经营公司15亿元七年期固息债1180011付息,票面利率7.02% 重庆轻纺控股公司7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180012付息,票面利率6.48% 首创集团8亿元五年期中票1182002付息,票面利率5.26% 山东黄金集团12亿元五年期中票1182003付息,票面利率5.26% 珠海水务集团4亿元五年期发行人选择权(3+2)固息债1182004付息,票面利率5.35% 襄阳建设投资经营公司15亿元七年期固息债1280005付息,票面利率8.12% 苏州创元投资发展集团5亿元三年期中票1282009付息,票面利率6.63% 开滦股份 7亿元五年期中票1282010付息,票面利率5.71% 天津自来水集团5亿元三年期中票1282011付息,票面利率6.63% 广东明阳风电集团10亿元三年期中票1282012付息,票面利率8.50% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国扩大房产税征收的动向备受市场关注,但全国铺开或许仍然有待时日.上海证券报周一引述国家税务 总局总会计师汪康称,国税总局正在研究制定房产税扩大试点的范围,但目前要提出一个完善的方案还有难度. --中国人民银行近日召开工作会议明确,今年将继续实施稳健的货币政策,保持货币信贷总量和社会融资规 模平稳适度增长,并落实好差别化住房信贷政策.同时,将进一步扩大人民币跨境使用. --面对债券市场至今"零违约",中国银行间市场交易商协会秘书长时文朝近日指出,在制度设计上,不存在 政府隐形担保和主承销商"兜底"的问题,作为自律管理组织,交易商协会在信用事件处理中坚持市场化运作的原 则. 国家统计局1/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 12月城镇固定资产投资 (1-11月为20.7%) 12月社会消费品零售总额 (11月为14.9%) 12月工业增加值 (11月为10.1%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽；审校 边竞/刘昕)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。