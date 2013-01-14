《中国债券市场每日交易备忘》--1月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国陕西高速建设集团5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),兴业银行和民生银行主承 江苏康缘集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 陕西高速集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国开行和浦发银行主承 中国重汽集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),工行和北京银行主承 东北特钢集团14亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行主承=================================== ===================================== 二、新债上市: 中国国家开发银行 60亿元一年期固息金融债130201,票面利率3.32% 华能集团50亿人民币六个月期超短期融资券011308001,票面利率4.15% 国电集团60亿元九个月期超短融011309001,票面利率4.30% 招商证券 30亿元三个月期短融071301001,票面利率4.15% 世纪阳光纸业3亿元一年期短融041364001,票面利率5.65% 光明食品集团20亿元三年期中票1382004,票面利率5.19% 福建交通建设集团3亿元五年期中票1382005,票面利率6.10% 武汉中原电子集团3亿元三年期中票1382007,票面利率6.12% 广汇汽车服务公司5亿元三年期中票1382006,票面利率5.52% 苏州新兴产业2.06亿元三年期中小企业集优票据051302002,票面利率5.80% ============================================================================ 三、缴款: 财政部260亿元五年期固息国债130001,票面利率3.15% 南昌经济技术开发区4亿元七年期固息债1380004,票面利率6.88% 资阳城投5亿元六年期固息债1380005,票面利率7.58% 安顺国资管理公司8亿元七年期固息债1380008,票面利率6.98% 中国铁路物资公司25亿元九个月期超短融 广汇汽车服务公司15亿元一年期短融 北京建工集团5亿元一年期短融 中国铁物3亿元三年期中票 广东广业资产5亿元七年期(5+2)中票 南京城投控股集团10亿元15年期(10+5)中票 福建三安集团5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 财政部150亿元九个月期贴现国债129901到期兑付,参考收益率2.8498% 财政部150亿元六个月期贴现国债129904到期兑付,参考收益率2.2326% 上海浦发集团15亿元10年期固息债038001到期兑付,票面利率4.29% 财政部280亿元一年期固息国债120001到期兑付,票面利率2.78% 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票0982004付息,票面利率3.90% 陕西有色金属控股集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082002付息,基本利差2.05% 国开行150亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110202付息,基本利差0.66% 国开行150亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110223付息,基本利差0.75% 陕西电子5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180013付息,票面利率5.00% 安徽江淮汽车集团10亿元三年期中票1182008付息,票面利率5.19% 国开行30亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息(三个月SHIBOR基准)次级债090213付息,基本利差1.00% 农业发展银行150亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110402付息,基本利差-0.10% 河南煤业化工集团30亿元五年期中票1182005付息,票面利率4.87% 潍柴控股集团20亿元五年期中票1182006付息,票面利率4.87% 港中旅集团23亿元七年期中票1182007付息,票面利率4.95% 张家口商行5亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债1220001付息,票面利率7.15% 江苏华东有色投资公司3亿元五年期中票1282013付息,票面利率6.71% 珠江啤酒 2.5亿元三年期中票1282014付息,票面利率6.63% 招商局集团20亿元七年期中票1282015付息,票面利率4.85% 国开行150亿元30年期固息债010221付息,票面利率4.52% 农业发展银行200亿元三年期固息债110401付息,票面利率3.60% 贵阳城投集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180009付息,票面利率6.40% 杭州工业资产经营公司12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180010付息,票面利率4.97% 邹城城市资产经营公司15亿元七年期固息债1180011付息,票面利率7.02% 重庆轻纺控股公司7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180012付息,票面利率6.48% 首创集团8亿元五年期中票1182002付息,票面利率5.26% 山东黄金集团12亿元五年期中票1182003付息,票面利率5.26% 珠海水务集团4亿元五年期发行人选择权(3+2)固息债1182004付息,票面利率5.35% 襄阳建设投资经营公司15亿元七年期固息债1280005付息,票面利率8.12% 苏州创元投资发展集团5亿元三年期中票1282009付息,票面利率6.63% 开滦股份 7亿元五年期中票1282010付息,票面利率5.71% 天津自来水集团5亿元三年期中票1282011付息,票面利率6.63% 广东明阳风电集团10亿元三年期中票1282012付息,票面利率8.50% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国扩大房产税征收的动向备受市场关注,但全国铺开或许仍然有待时日.上海证券报周一引述国家税务 总局总会计师汪康称,国税总局正在研究制定房产税扩大试点的范围,但目前要提出一个完善的方案还有难度. --中国人民银行近日召开工作会议明确,今年将继续实施稳健的货币政策,保持货币信贷总量和社会融资规 模平稳适度增长,并落实好差别化住房信贷政策.同时,将进一步扩大人民币跨境使用. --面对债券市场至今"零违约",中国银行间市场交易商协会秘书长时文朝近日指出,在制度设计上,不存在 政府隐形担保和主承销商"兜底"的问题,作为自律管理组织,交易商协会在信用事件处理中坚持市场化运作的原 则. 国家统计局1/18召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 12月城镇固定资产投资 (1-11月为20.7%) 12月社会消费品零售总额 (11月为14.9%) 12月工业增加值 (11月为10.1%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽；审校 边竞/刘昕)