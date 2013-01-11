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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 10:06 BJT

美国基金: 1月9日当周货币市场基金增加115亿美元--ICI

路透1月10日 - 美国投资公司ICI周四公布,截至1月9日当周,美国货币市场共同基金总资产增加115亿美元,至2.716万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加24.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加83亿美元,免税基金增加7.10亿美元.

ICI称,1月9日当周面向散户的货币市场基金资产减少27亿美元至9,405.3亿美元.其中应税政府货币市场基金资产减少5.30亿美元至1,996.1亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少37.2亿美元至5,355亿美元,免税基金资产增加15.5亿美元至2,054.2亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加142亿美元至1.776万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加30.3亿美元至7,300.8亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加120.2亿美元至9,592.3亿美元.免税基金资产减少8.40亿美元至864亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.

参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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