重发-****主要国家经济指标预测--1月14日****

香港个股：汉能薄膜发电获大股东增持股权，涉资近17亿港元--联交所资料
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
(重发以调整格式) 路透1月14日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月13日-14日 GMT时间 经济指标/活动 公布时 预估值 前值 段 2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- -0.1% 1月14日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时 预估值 前值 段 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 12月 -- -4.6% 网络招聘广告(较前月) -- -2.8% 0030 澳洲房屋融资 11月 -- +0.1% 投资房屋融资 -- +5.5% 0300 韩国出口(较上年同期) 12月修正 -- -5.5% 值 进口(较上年同期) -- -5.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差20 0900 意大利工业生产(较前月) 11月 +0.4% -1.1% +0.3% -6.2% 1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 +0.2% -1.4% (较上年同期) -3.2% -3.6% 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 8.0% 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.8% 1月14-17日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国趸售物价(较前月) 12月 +0.1% -0.7% (较上年同期) +3.3% +3.2% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 12月 +1.2% -- 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 11月 +1.2% -- 2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 11月 赤字2,224 赤字35 1月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0500 日本服务业景气判断指数 12月 45.8 -- 0113 韩国央行基准利率 1月 2.75% 2.75% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 11月 赤字29 -- 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.2% 持平 (较上年同期) -0.4% -0.2% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 +0.3% +0.8% (较上年同期) -2.4% -1.9% 英国制造业产出(较前月) -0.3% +0.5% (较上年同期) -2.1% -1.3% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差487.3 逆差413 1330 美国进口物价 12月 -0.1% +0.1% 出口物价 -0.1% 持平 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差19.6 逆差6.0 出口(亿加元) 375.1 -- 进口(亿加元) 394.7 -- 1530 美国ECRI一周领先指标 1月4日当周 128.3 -- 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字2.6 赤字225.0 1月13日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +3.6% +5.5% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 石冠兰/王冠中; 审校 张荻)
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
路透上海3月29日 - 中国浙江省财政厅周三公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额328.9325亿元人 民币的一般和专项地方债，均为置换债券，各含五、七、10年三个期限，中标利率3.58%、3.70%、3.77%，较 区间下限(同期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 32.1460 5 3.58 3.11 47 15 券 32.1460 7 3.70 3.22 48
* 人民币小幅收跌，中间价亦小跌 * 美指反弹提振客盘购汇需求 * 大行适度提供美元流动性 * 自营结汇冲抵部分客盘购汇影响 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月29日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价跌至逾 一周新低。交易员称，昨日美元指数升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性。 而由于清明假期将至今天隔夜资金成本上浮，许多机构自营盘结汇以减少资金持有成本，市 场总体均衡。 他们并指出，年度角度看美联储仍有加息空间，但起码5-6月加息概率相对较低，市场 亦关注美国总统特朗普的执政执行力，因此预计美指缺乏反弹的理由；相对主流非美货币而 言，法国大选不确定性以及英国脱欧谈判启动等，均反映这些货币亦缺乏持续强势理由。 “今天有五天的carry隔夜，成本比较高，自营多头会愿意卖出美元。本来不算什么大 事，但有些银行开始行动卖出，大家就跟着卖出。”一中资行交易员称。 他并解释，今天借入的隔夜人民币资金将于本周五起息，资金跨清明假期，计五日利息 ；对美元多头而言，若不结汇，将有