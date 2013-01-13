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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 07:38 BJT

重发-****主要国家经济指标预测--1月14日****

(重发以调整格式)
    路透1月14日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
    
 1月13日-14日
  GMT时间        经济指标/活动                                  公布时         预估值           前值
                                                              段                       
 2330        澳洲TD-MI通胀指标                                    12月             --          -0.1%
 1月14日(一)
  GMT时间        经济指标/活动                                  公布时         预估值           前值
                                                              段                       
 0030        澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                          12月             --          -4.6%
                                                                                       
                                                                                       
             网络招聘广告(较前月)                                                  --          -2.8%
                                                                                       
 0030        澳洲房屋融资                                         11月             --          +0.1%
                                                                                       
             投资房屋融资                                                          --          +5.5%
                                                                                       
 0300        韩国出口(较上年同期)                            12月修正              --          -5.5%
                                                       值                              
                进口(较上年同期)                                                   --          -5.3%
                贸易收支(亿美元)                                                   --         顺差20
 0900        意大利工业生产(较前月)                               11月          +0.4%          -1.1%
                                                                                +0.3%          -6.2%
 1000        欧元区工业生产(较前月)                               11月          +0.2%          -1.4%
             (较上年同期)                                                       -3.2%          -3.6%
 2100        新西兰NZIER企业信心指数                            第四季            --            8.0%
 2145        新西兰食品价格指数                                   12月            --           -0.8%
     1月14-17日
  GMT时间        经济指标/活动                               公布时段         预估值           前值
                                                                                      
 0700       德国趸售物价(较前月)                                 12月          +0.1%          -0.7%
                                                                                      
                                                                                      
                     (较上年同期)                                              +3.3%          +3.2%
                                                                                      
      
 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
             
 1月10日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段          现值          预估值
 2350      日本银行放款余额(较上年同期)                            12月         +1.2%              --
 2350      日本未经季节调整经常账(较上年同期)                      11月         +1.2%              --
 2350      日本未经季节调整经常账(亿日圆)                          11月     赤字2,224          赤字35
    
 1月11日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段            现值        预估值
                                                                                         
 0500      日本服务业景气判断指数                                  12月            45.8            --
 0113      韩国央行基准利率                                         1月           2.75%         2.75%
 0745      法国经常帐收支(亿欧元)                                  11月          赤字29            --
 0815      瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                         12月           -0.2%          持平
                            (较上年同期)                                          -0.4%         -0.2%
 0930      英国工业生产(较前月)                                    11月           +0.3%         +0.8%
                     (较上年同期)                                                 -2.4%         -1.9%
           英国制造业产出(较前月)                                                 -0.3%         +0.5%
                       (较上年同期)                                               -2.1%         -1.3%
 1330      美国国际贸易收支(亿美元)                                11月       逆差487.3       逆差413
 1330      美国进口物价                                            12月           -0.1%         +0.1%
              出口物价                                                            -0.1%          持平
 1330      加拿大贸易收支(亿加元)                                  11月        逆差19.6       逆差6.0
                出口(亿加元)                                                      375.1            --
                进口(亿加元)                                                      394.7            --
 1530      美国ECRI一周领先指标                              1月4日当周           128.3            --
 1900      美国联邦预算(亿美元)                                    12月         赤字2.6     赤字225.0
 
 1月13日(日)
  GMT时间        经济指标/活动                               公布时段            现值         预估值
 2145         新西兰电子卡零售销售(较前月)                       12月           +0.3%          +0.3%
                                                                                       
                                                                                       
                           (较上年同期)                                         +3.6%          +5.5%
                                                                                       
 (完)

     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (编译 石冠兰/王冠中; 审校 张荻)

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