香港个股: 越秀地产称设立总规模高至20亿美元的中期票据计划

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月11日 - 中国房地产商--越秀地产股份有限公司 周五宣布,设立一项总规模高至20亿美元的中期票据计划;公司并已向联交所申请批准,将于未来12个月内发行的任何中期票据上市和买卖.
越秀地产在声明中称,该等票据可由公司不时发行,该等票据为保抵押,可按固定或浮动利率、零息或指数挂钩、不设嵌入式衍生工具及以任何规模发行.公司拟将每次票据发行所得款项净额用作一般企业用途.
中国银行(香港)、中银国际、星展银行 、汇丰 及摩根士丹利利 出任安排行.
越秀地产为具广州市政府背景的房地产商,公司2012年全年录得合同销售123亿元人民币,按年36%,比原来100亿元的销售目标超出23%.
该公司去年将旗下是全球十大最高建筑之一的"广州国际金融中心"注入旗下越秀房地产信托,作价88.5亿元.目前越秀地产仍持有两项位于广州的大型购物商场物业.
越秀地产早盘初段股价偏软,跌2.23%,报2.63港元,过去一个月累计涨逾一成.(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。