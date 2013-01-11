香港个股: 越秀地产称设立总规模高至20亿美元的中期票据计划

路透香港1月11日 - 中国房地产商--越秀地产股份有限公司 周五宣布,设立一项总规模高至20亿美元的中期票据计划;公司并已向联交所申请批准,将于未来12个月内发行的任何中期票据上市和买卖.

越秀地产在声明中称,该等票据可由公司不时发行,该等票据为保抵押,可按固定或浮动利率、零息或指数挂钩、不设嵌入式衍生工具及以任何规模发行.公司拟将每次票据发行所得款项净额用作一般企业用途.

中国银行(香港)、中银国际、星展银行 、汇丰 及摩根士丹利利 出任安排行.

越秀地产为具广州市政府背景的房地产商,公司2012年全年录得合同销售123亿元人民币,按年36%,比原来100亿元的销售目标超出23%.

该公司去年将旗下是全球十大最高建筑之一的"广州国际金融中心"注入旗下越秀房地产信托,作价88.5亿元.目前越秀地产仍持有两项位于广州的大型购物商场物业.