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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 08:23 BJT

《香港报摘》--经济日报1月14日

* 要闻版头条:

--施政报告前夕,楼市出现小阳春.两天共144伙新盘成交,二手则录得32宗. * 其他:

--特首梁振英任内首份施政报告本周三(16日)出炉.据悉,施政报告不会直接派钱,但有见普罗市民面对通胀压力,报告将提出多项民生措施,纾解民困.至于一些具体的派糖措施,如退税,则会留待下月的财政预算案中公布.

--瑞银全球资本市场部亚洲区主管朱俊伟预料,随着外围资金流向亚洲,富豪重投股市,区内股票融资活动上半年仍继续畅旺.他又预料,香港新股融资额有望重夺环球冠军.

--市场消息指,内地中价手表商时计宝据悉将于下周开始招股,集资7.8亿港元,暂定下周一开始路演,1月24日至29日公开招股.估计农历新年前,至少四家企业将争取上市挂牌,合共集资约55亿港元.(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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