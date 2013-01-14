《香港报摘》--经济日报1月14日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
* 要闻版头条:
--施政报告前夕,楼市出现小阳春.两天共144伙新盘成交,二手则录得32宗. * 其他:
--特首梁振英任内首份施政报告本周三(16日)出炉.据悉,施政报告不会直接派钱,但有见普罗市民面对通胀压力,报告将提出多项民生措施,纾解民困.至于一些具体的派糖措施,如退税,则会留待下月的财政预算案中公布.
--瑞银全球资本市场部亚洲区主管朱俊伟预料,随着外围资金流向亚洲,富豪重投股市,区内股票融资活动上半年仍继续畅旺.他又预料,香港新股融资额有望重夺环球冠军.
--市场消息指,内地中价手表商时计宝据悉将于下周开始招股,集资7.8亿港元,暂定下周一开始路演,1月24日至29日公开招股.估计农历新年前,至少四家企业将争取上市挂牌,合共集资约55亿港元.(完)
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路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。