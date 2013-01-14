《香港报摘》--信报1月14日

* 要闻版头条:

--继中国人保 完成整体上市后,内地四大国有保险企业之一的中国太平集团,亦将启动其重组及部署整体上市的计划.据市场消息透露,中国太平 正计划向母公司中国太平集团,收购其持有的25%太平人寿股权,令持股量由50%增至75%.消息指出,中国太平的母公司一直有意整体回归A股上市,是次中国太平向母公司增持太平人寿,或为整体上市铺路. * 其他:

--近日A股步入整固期,香港A股ETF(指数股票型基金)的溢价及成交额也见缩水.有分析师指出,A股中长期走势仍看涨,建议投资者可趁低买入相关ETF,并可选择溢价偏低以及实物ETF产品.多位分析师均看好南方A50 的表现.

--港交所 行政总裁李小加周二将公布港交所第五个"三年计划",据了解,发展方向是深化FICC业务(定息收益、利率、货币及商品产品),一方面减少依赖现货市场,另一方面利用商品为突破口,达到与内地互联互通,从而带动现有业务的发展.

--利丰 上周五发出盈警,市场感到惊讶,指这与早前管理层预计2012年会有增长说法不同.由于管理层改变口风有前科,有券商怀疑利丰上周五分析员电话会议中提及今年会有强劲增长的说法能否兑现.市场普遍不接纳利丰的解画,各大券商亦加入唱淡行列.(完)