《香港报摘》--信报1月14日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
* 要闻版头条:
--继中国人保 完成整体上市后,内地四大国有保险企业之一的中国太平集团,亦将启动其重组及部署整体上市的计划.据市场消息透露,中国太平 正计划向母公司中国太平集团,收购其持有的25%太平人寿股权,令持股量由50%增至75%.消息指出,中国太平的母公司一直有意整体回归A股上市,是次中国太平向母公司增持太平人寿,或为整体上市铺路. * 其他:
--近日A股步入整固期,香港A股ETF(指数股票型基金)的溢价及成交额也见缩水.有分析师指出,A股中长期走势仍看涨,建议投资者可趁低买入相关ETF,并可选择溢价偏低以及实物ETF产品.多位分析师均看好南方A50 的表现.
--港交所 行政总裁李小加周二将公布港交所第五个"三年计划",据了解,发展方向是深化FICC业务(定息收益、利率、货币及商品产品),一方面减少依赖现货市场,另一方面利用商品为突破口,达到与内地互联互通,从而带动现有业务的发展.
--利丰 上周五发出盈警,市场感到惊讶,指这与早前管理层预计2012年会有增长说法不同.由于管理层改变口风有前科,有券商怀疑利丰上周五分析员电话会议中提及今年会有强劲增长的说法能否兑现.市场普遍不接纳利丰的解画,各大券商亦加入唱淡行列.(完)
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路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。