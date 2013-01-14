《香港报摘》--其他报纸重要消息1月14日

* 明报 --澳门博彩 行政总裁兼GeoCapital董事成员之一的苏树辉指,GeoCapital是一间私人公司,其成立的主要作用在于促进中国与葡萄牙语系国家的投资.现时GeoCapital主要投资于葡语系国家,未有计划上市. --中资证券业协会会长、国泰君安副主席阎峰表示,有关合格境内个人投资者(QDII2)的确切门槛、额度及执行时间表仍未知晓,但既然央行已经开口,首批试点今年内有望实行. --雷士照明 持续逾半年的股东争斗有望平息.雷士照明指,前董事长吴长江获委任为公司首席执行官,自上周五(11日)起生效,但吴尚未有重返董事会. * 星岛日报

--行政长官梁振英周三将发表施政报告.据了解,港府拟投放百亿港元改善空气质素,向83,000辆高污染柴油商业车提高资助;又会推出多项民生措施,包括提出修订港铁票价可加可减机制;推行15年免费教育,以及撤销外佣征费,减轻中产负担.

--政府将在本季内就维港以外填海进行谘询,以回应增加土地供应目标.有长远房屋策略委员建议政府选取面积较大的拟议填海区,减少选址数目,可减少地区阻力.

--易方达资产管理业务拓展部执行总监表示,易方达中证100 A股ETF 规模已达到发行窝轮的要求,现与多家发行商商讨发轮事宜,最快今年首季末可推向市场.

--据了解,筹备多时的金融发展局将落实框架及董事成员,担任行政长官梁振英班子未来的金融智库及谘询核心.金融发展局涉猎的范围包括银行、证券、基金、保险、会计、资产管理及人才培训.盛传筹备小组主席查史美伦、筹备小组成员谢涌海会过渡至发展局. * 苹果日报 --据悉,银行界关注前海跨境贷款涉及10%的预扣税是否获得豁免,尚待有关当局厘清. * 东方日报

--消息透露,近年香港交易所 股东结构有不少变化,过去主要由机构投资者持有,高峰期料持有七至八成,近年比例却有下跌趋势,特别是海外基金及长线退休基金持股,估计长线机构投资者在港交所股价由150元涨至190港元期间,减持很多.

--前海跨境人民币贷款计划蓄势待发.前海谘询委员会委员谢涌海表示,深圳当局或于月内向外公布贷款计划细则及具体操作方式.他又说,22项先行先试政策,估计今年首季会陆续公布细则内容.

--据统计,今年至今已公布及正进行发债的上市公司,已达到14家,估计集资总额已超过52亿美元,折合高逾400亿港元,最新有越秀地产 母公司香港越企及雅居乐.

--市场普遍预期,下年度纳入勾地表内地皮会显着增加,其中多幅市区及新界地皮,包括九龙塘前李惠利分校、九龙毕架山半山前龙坪道临屋区,以及较具规模的大埔白石角临海地等地皮,该批地皮料可提供逾3,000伙住宅,市值最少达约260亿港元. * 文汇报 --翠华控股 开设首间外送服务中心"快翠送".翠华拟于未来3年在香港开设共7个快翠送外送中心,其中2014和2015年分别再开设3间. --利嘉阁地产研究部主管周满杰表示,车位热卖狂潮退却,预期首月整体楼宇买卖登记约8,000宗,按月减少12%. * 大公报 --香港国际机场去年客运量5,650万人次,飞机起降量35.2万架次,分别按年增加4.7%和5.3%,两项数据均刷新纪录. --中国中铁 宣布,与石家庄市轨道交通签署协议,约定由公司作为石家庄市城市轨道交通1号线一期工程土建及相关工程的投资承建单位,总投资约167亿元人民币.(完)