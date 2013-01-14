《香港报摘》--其他报纸重要消息1月14日

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
* 明报 --澳门博彩 行政总裁兼GeoCapital董事成员之一的苏树辉指,GeoCapital是一间私人公司,其成立的主要作用在于促进中国与葡萄牙语系国家的投资.现时GeoCapital主要投资于葡语系国家,未有计划上市. --中资证券业协会会长、国泰君安副主席阎峰表示,有关合格境内个人投资者(QDII2)的确切门槛、额度及执行时间表仍未知晓,但既然央行已经开口,首批试点今年内有望实行. --雷士照明 持续逾半年的股东争斗有望平息.雷士照明指,前董事长吴长江获委任为公司首席执行官,自上周五(11日)起生效,但吴尚未有重返董事会. * 星岛日报
--行政长官梁振英周三将发表施政报告.据了解,港府拟投放百亿港元改善空气质素,向83,000辆高污染柴油商业车提高资助;又会推出多项民生措施,包括提出修订港铁票价可加可减机制;推行15年免费教育,以及撤销外佣征费,减轻中产负担.
--政府将在本季内就维港以外填海进行谘询,以回应增加土地供应目标.有长远房屋策略委员建议政府选取面积较大的拟议填海区,减少选址数目,可减少地区阻力.
--易方达资产管理业务拓展部执行总监表示,易方达中证100 A股ETF 规模已达到发行窝轮的要求,现与多家发行商商讨发轮事宜,最快今年首季末可推向市场.
--据了解,筹备多时的金融发展局将落实框架及董事成员,担任行政长官梁振英班子未来的金融智库及谘询核心.金融发展局涉猎的范围包括银行、证券、基金、保险、会计、资产管理及人才培训.盛传筹备小组主席查史美伦、筹备小组成员谢涌海会过渡至发展局. * 苹果日报 --据悉,银行界关注前海跨境贷款涉及10%的预扣税是否获得豁免,尚待有关当局厘清. * 东方日报
--消息透露,近年香港交易所 股东结构有不少变化,过去主要由机构投资者持有,高峰期料持有七至八成,近年比例却有下跌趋势,特别是海外基金及长线退休基金持股,估计长线机构投资者在港交所股价由150元涨至190港元期间,减持很多.
--前海跨境人民币贷款计划蓄势待发.前海谘询委员会委员谢涌海表示,深圳当局或于月内向外公布贷款计划细则及具体操作方式.他又说,22项先行先试政策,估计今年首季会陆续公布细则内容.
--据统计,今年至今已公布及正进行发债的上市公司,已达到14家,估计集资总额已超过52亿美元,折合高逾400亿港元,最新有越秀地产 母公司香港越企及雅居乐.
--市场普遍预期,下年度纳入勾地表内地皮会显着增加,其中多幅市区及新界地皮,包括九龙塘前李惠利分校、九龙毕架山半山前龙坪道临屋区,以及较具规模的大埔白石角临海地等地皮,该批地皮料可提供逾3,000伙住宅,市值最少达约260亿港元. * 文汇报 --翠华控股 开设首间外送服务中心"快翠送".翠华拟于未来3年在香港开设共7个快翠送外送中心,其中2014和2015年分别再开设3间. --利嘉阁地产研究部主管周满杰表示,车位热卖狂潮退却,预期首月整体楼宇买卖登记约8,000宗,按月减少12%. * 大公报 --香港国际机场去年客运量5,650万人次,飞机起降量35.2万架次,分别按年增加4.7%和5.3%,两项数据均刷新纪录. --中国中铁 宣布,与石家庄市轨道交通签署协议,约定由公司作为石家庄市城市轨道交通1号线一期工程土建及相关工程的投资承建单位,总投资约167亿元人民币.(完)
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路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。