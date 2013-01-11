(重发)-更新版 1-中国数据: 食品价格上涨推动CPI创七个月高位,但整体通胀情况无需担忧

(重发以修饰标题)

新增更多内容

路透北京1月11日 - 天气寒冷等因素导致食品价格特别是蔬菜价格大涨,推动中国12月CPI同比涨幅创七个月高位.分析师表示,尽管通胀有所上行,但目前经济回升仍缓慢,对未来整体通胀情况无需担忧.

考虑到物价回升还在预期范围内,不会有明显的失控,预计货币政策也将维持稳健偏中性的基调,本期通胀反弹并不会对整体政策构成很大影响.

"12月份CPI涨幅扩大，主要是因为食品价格特别是蔬菜价格大幅上涨带动的."国家统计局城市司高级统计师余秋梅称,春节过后,随着天气逐渐转暖,鲜活食品价格上涨压力估计会有所减弱.

统计局稍早公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,高于路透调查中值2.3%,且为5月以来最高水准;环比则上涨0.8%,亦为1月以来最高.其中,食品价格同比上涨4.2%,非食品价格上涨1.7%.

从环比看,12月份非食品价格走势总体较为稳定,食品价格普遍上涨,环比上涨高达2.4%,菜价上涨尤为突出.当月全国蔬菜价格环比上涨17.5%,约占CPI环比总涨幅的57.5%.

"CPI涨幅创新高,也不会太意外.因为12月有季节性因素,和极寒气候有关.不代表趋势性的变化."花旗集团中国高级经济学家丁爽称.

他并预计,2013年上半年通胀涨幅不会超过3%,不会引起政策收紧;下半年涨幅会达到3%以上,货币政策将慢慢转向中性,但看不到需要加息的迹象.

数据并显示,12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.9%,降幅进一步缩小;环比则下降0.1%,和上月相当.全年来看,中国2012年CPI同比上涨2.6%,PPI同比下降1.7%.

中国农业银行总行战略规划部研究员付兵涛称,12月PPI环比还是下降的,后期CPI的上涨压力也不会很大.

"目前看国际大宗商品和原材料价格今年也不会有明显涨幅,中国经济目前只是一个平稳的回升,并不是快速增长,所以也不会带来很大的需求压力.展望今年全年,应该不会对CPI有太大的担心."他称.

分析师普遍表示,通胀反弹不会对政策有明显影响,仍将维持稳定的基调.

交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟称,随着经济温和回升,物价也会温和回升.预计2013年全年物价涨幅3-3.5%,不会有明显的失控.因此货币政策也将维持稳健偏中性的基调,利率维稳的可能性较大.

"但是考虑到中央经济工作会议提到的"降低社会融资成本",不排除上半年一次降息的可能,也可能不降息而是通过下调贷款利率下浮区间的方式实现."他说.