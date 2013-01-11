台湾债市: RP利率碍于农历年关下跌不易,惟后市趋跌预期浓厚

路透台北1月11日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳区间低位.钱多券少状况不变,投信在公司债处于缺货状态下,也愿意承作公债.不过券商碍于客户关系的维系,成交利率并未明显跌破区间下缘.

证券商交易员表示,今天来要券的客户仍然很多,以投信业者为主.由于预期农历年后利率可能向下,有的客户希望落点安排在年后,甚至延后到3月.

"我们希望(利率)向下,不过客户有点抗拒."一券商资金调度人士说.

另一大型银行交易员则称,在资金泛滥的状况下,公司债券源已相当稀有,因此有的承作利率下滑至0.79%,公债方面,也有部分低见至0.68%.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,少数低至0.79%,同于上日.