台湾债市: RP利率碍于农历年关下跌不易,惟后市趋跌预期浓厚

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北1月11日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳区间低位.钱多券少状况不变,投信在公司债处于缺货状态下,也愿意承作公债.不过券商碍于客户关系的维系,成交利率并未明显跌破区间下缘.
证券商交易员表示,今天来要券的客户仍然很多,以投信业者为主.由于预期农历年后利率可能向下,有的客户希望落点安排在年后,甚至延后到3月.
"我们希望(利率)向下,不过客户有点抗拒."一券商资金调度人士说.
另一大型银行交易员则称,在资金泛滥的状况下,公司债券源已相当稀有,因此有的承作利率下滑至0.79%,公债方面,也有部分低见至0.68%.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,少数低至0.79%,同于上日.
展望下周,券商表示,紧缩因素有周二400亿台币的五年公债102/2 交割,周四则有华航 109亿台币公司债交割.(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。