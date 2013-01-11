新闻稿: 中国12月PPI同比下降1.9%,环比下降0.1%--国家统计局

路透北京1月11日 - 2012年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.9%，环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比下降0.1%。2012年，工业生产者出厂价格比上年下降1.7%，工业生产者购进价格比上年下降1.8%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降2.7%，其中，采掘工业价格下降6.1%，原材料工业价格下降2.4%，加工工业价格下降2.5%。生活资料价格同比上涨0.5%，其中，食品价格上涨0.9%，衣着价格上涨1.3%，一般日用品价格上涨0.8%，耐用消费品价格下降0.8%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降8.4%，化工原料类价格下降3.7%，有色金属材料及电线类、燃料动力类价格均下降2.5%，纺织原料类价格下降1.5%，农副产品类价格上涨1.6%。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比下降0.1%，其中，采掘工业价格下降0.1%，原材料工业价格下降0.2%，加工工业价格下降0.1%。生活资料价格上涨0.1%，其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格上涨0.1%，一般日用品和耐用消费品价格均持平（涨跌幅度为0）。 工业生产者购进价格中，农副产品价格环比上涨0.5%，有色金属材料及电线类、纺织原料类价格均上涨0.1%，黑色金属材料类价格持平（涨跌幅度为0），化工原料类价格下降0.4%，燃料动力类价格下降0.3%。(完)