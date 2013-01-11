路透基点: 台湾华亚科技签署100亿台币三年期定期贷款

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月10日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导称,台湾华亚科技周四签署100亿台币(3.45亿美元)三年期分期还款的定期贷款案.
牵头行兼簿记行台湾银行承贷15亿台币.其余四家牵头兼簿记行是:第一银行、华南银行、台湾中小企业银行、合作金库银行,分别承贷12亿台币.
彰化银行和玉山银行各自承贷8亿台币.台新国际商业银行承贷6亿台币,台中商业银行承贷5亿台币.中国信托商业银行和星展银行分别承贷4亿台币.上海商业储蓄银行承贷2亿台币.
一如先前的报导,这宗担保贷款的起始利率为较台湾初级市场商业本票利率加码140个基点,其后将视借款方的净利润率变动如下:
净利润率低于负10%,加码180基点;
净利润率为负10%到零,加码165基点;
净利润率是零至小于3%,加码140基点;
净利润率是3%至小于10%,加码115基点;
净利润率超过10%,加码100基点.
根据贷款平均年限为两年来计算,承贷12亿台币或以上的银行,综合收益为152.5基点,前段费为25基点;承贷8-11.9亿台币的银行,综合收益为148基点;承贷4-7.99亿台币的银行,综合收益为144基点.
筹得款项部分作为营运资本,部分用于2010年一笔350亿台币贷款的再融资.(完) (编译 王翔琼; 审校 程琳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。