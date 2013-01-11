路透基点: 台湾华亚科技签署100亿台币三年期定期贷款

一如先前的报导,这宗担保贷款的起始利率为较台湾初级市场商业本票利率加码140个基点,其后将视借款方的净利润率变动如下:

根据贷款平均年限为两年来计算,承贷12亿台币或以上的银行,综合收益为152.5基点,前段费为25基点;承贷8-11.9亿台币的银行,综合收益为148基点;承贷4-7.99亿台币的银行,综合收益为144基点.