香港已公布经济指标--2013/1/11

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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时间 经济指标 按年% 前月(季)按年 上年同月(季) % 按年% 2012年11月 零售值 +9.5 +3.9 +23.5 2012年11月 零售量 +8.1 +3.6 +16.9 2012年第三季 本地生产总值(GDP) +1.3 +1.2 +4.3 2012年11月 综合消费物价指数(CPI) +3.7 +3.8 +5.7 2012年11月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.2 +4.3 +5.3 ------------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年9-11月 12年8-10月 11年9-11月 3.4% 3.4% 3.4% ------------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年11月 贸易赤字/盈余 -44.07 -42.7 -44.11 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。