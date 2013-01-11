新闻稿: 中国中12月份食品价格上涨影响CPI涨幅扩大--统计局高级统计师

路透北京1月11日 - 国家统计局今天发布了2012年12月份的全国居民消费价格统计数据（CPI）。数据显示，2012年最后一个月，全国居民消费价格总水平环比上涨0.8%，同比上涨2.5%，CPI环比和同比涨幅分别比11月份扩大0.7个和0.5个百分点，呈现加快回升态势。12月份CPI涨幅扩大，主要是因为食品价格特别是蔬菜价格大幅上涨带动的。 从环比看，12月份非食品价格走势总体较为稳定，食品价格普遍上涨，菜价上涨尤为突出。据了解，2012年是近七年来12月气温最低的一年，部分地方气温突破历史极值，北方降雪偏多，南方多阴雨寡照天气，影响了蔬菜的生产、运输和经营。12月份全国蔬菜价格环比上涨17.5%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.46个百分点，约占CPI环比总涨幅的57.5%，也就是说，在0.8%的CPI环比总涨幅中，近60%来自菜价上涨的影响。 据调查，12月份华北地区菜价上涨最多，平均涨幅达31.3%，个别省份接近40%，有的市县甚至接近70%。 从50个城市主要食品价格旬报监测数据看，12月下旬，油菜、黄瓜、大白菜、芹菜和西红柿价格分别比11月下旬上涨31.7%、30.0%、21.2%、16.3%和15.3%。个别城市的个别蔬菜价格上涨近170%。 在菜价大幅度上涨的同时，其他食品价格也有不同程度的上涨。肉禽及其制品、粮食价格环比分别上涨2.4%和0.4%，比11月份的环比涨幅分别扩大2.0和0.2个百分点；蛋和鲜果价格由11月份的环比下降转为环比上涨，涨幅分别为3.1%和0.8%，水产品价格自6月份环比持续下降以来首次上涨，环比涨幅为2.0%。 由于天气变冷，肉类消费增加，牛肉和羊肉价格环比持续上涨，涨幅分别为3.0%和1.5%，猪肉价格也由11月份的环比下降转为环比上涨，涨幅为3.9%。 从同比看，12月份CPI同比上涨2.5%，是自2012年6月份以来的最高涨幅。其中，八大类价格七涨一平，食品价格上涨最多，对总指数的影响也最大。12月份，食品价格同比上涨4.2%，比11月份的涨幅扩大1.2个百分点，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.37个百分点，约占CPI同比总涨幅的54.8%。食品中，粮食、油脂、蛋、水产品和蔬菜等同比涨幅比11月份均有所扩大，分别比11月份扩大0.3、0.4、5.1、1.2和3.5个百分点。 12月份，全国蔬菜价格同比上涨14.8%，上涨最高的地区涨幅达到40.8%。从50个城市主要食品价格旬报监测数据看，部分蔬菜价格同比上涨幅度较大。2012年12月，芹菜、油菜和大白菜价格分别比2011年12月上涨42.1%、31.1%和28.4%。牛、羊肉价格近年来保持持续上涨态势，12月同比分别上涨32.4%和11.1%。猪肉价格虽然仍低于上年同月，但降幅在缩小，比11月份缩小5.3个百分点。 受低温雨雪冰冻天气的影响，加之春节临近，部分鲜活食品价格可能还会出现一定程度的波动。春节过后，随着天气逐渐转暖，鲜活食品价格上涨压力估计会有所减弱。(完) (整理 张胜男; 审校 杨淑祯)