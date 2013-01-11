日本股市: 日经指数早盘触及23个月高位,受首相有关日央行评论提振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京1月11日 - 日本股市日经指数周五早盘升至23个月高点,出口股因日圆疲软而上扬,此前媒体引述日本首相安倍晋三的话称,日央行应考虑将就业最大化作为一项货币政策目标.
权重股日本迅销(Fast Retailing) 大涨4.2%,此前该公司上调8月底止财年的获利预估.
日经指数 早盘上涨,暂收10,780.45点,稍早曾扬升1.7%至10,830.43点,为2011年2月以来最高.
东证股价指数 则涨0.9%至897.30点,交投热络.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。