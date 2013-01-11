路透基点: 分众传媒杠杆收购贷款案进入高级银团阶段

路透香港1月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,一项15.25亿美元的贷款案已经进入高级银团阶段.该贷款案将为约37亿美元的分众传媒收购案提供资金支持.

这笔贷款案牵头行暨簿记行有九家银行,提供的初始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码525个基点.

银行受邀以两个层级参贷,2月8日前做出承诺的银行获得25个基点的优惠费率.承贷7,500万美元或以上的银行获牵头行头衔以及300个基点的费用,承贷5,000-7,500万美元的获主办行头衔以及250个基点的费用.

参与高级银团的截止日期为2月22日.

这笔杠杆收购贷款的九家承贷银行是:美银美林、中国国家开发银行、中国民生银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、中国工商银行和瑞银集团.据之前报导,这些银行于12月20日签署了贷款承诺书.

一位消息人士说,这笔15.25亿美元的贷款包括一笔10.75亿美元的五年期定期贷款(先前报导为10亿美元),以及一笔4.50亿美元的12个月现金过桥贷款.该公司并另外与其中一家银行敲定了一笔2亿美元五年期备用信用证.

借款方Giovanna Acquisition由Giovanna Parent Ltd所有,后者为Giovanna Group Holdings Ltd的子公司.Giovanna Acquisition将与分众传媒合并.

美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)是向分众传媒发出私有化要约的财团成员之一,一旦交易完成,此财团成员也将包括中国企业复星国际.

复星国际和分众传媒主席江南春目前共持有分众传媒35.5%的股份.该财团还包括方源资本、中信资本(Citic Capital Partners)和中国光大控股有限公司.

据之前报导,本案将视情况预计在2013年第二季结束.

花旗集团及瑞士信贷为该私募股权赞助集团的主要并购财务顾问.摩根大通为分众传媒独立委员会的金融顾问.此项杠杆收购融资交易是涉及在美上市中国企业中规模最大的一宗.(完)