中国货币市场: 七天回购利率探至近一个月低点,短期流动性预期依旧乐观

路透上海1月11日 - 中国银行间资金市场周五早盘资金面持续宽松,其中七天期品种 加权利率下跌近20个基点(bp)至2.74%附近,达近一个月来低点.因机构对近期流动性预期依旧乐观,短期资金供给偏多.

最近一次七天期加权利率低点位置在去年12月中旬的2.68%左右.

上海一银行交易员称,"现在大家还是(对短期流动性预期)挺乐观的,早盘资金还是多."

她并表示,与此前相同,隔夜等短期品种出资方依旧多按加权价格减点出钱.跨春节资金需求虽多,但目前看供给也很充分.

另外另中国刚公布12月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创七个月来最高,主要是受主天气寒冷等因素导致食品价格特别是蔬菜价格大涨.多数分析师指出,考虑到物价回升还在预期范围内,不会有明显的失控,预计货币政策也将维持稳健偏中性的基调.

今年春节长假为2月9日-15日.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

==========================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.1009 2.0832 +1.77

七天 2.7346 2.9216 -18.70

14天 2.8411 2.8952 -5.41