中国债市动态: CPI涨幅略高现券收益率先升后回稳,年初机构配置压力较大

路透上海1月11日 - 中国去年12月居民消费价格指数(CPI)涨幅稍高,一度带动银行间债市周五早盘现券收益率继续走升,不过之后市场买盘浮现,令现券收回盘初失地.

交易员并指出,年初机构的配置需求本就不小,加之当前资金面宽裕,配置压力更为明显,因此尽管当前经济基本面向好,并不支持债市持续走强,但在配置买盘的支撑下,大幅走弱的条件亦不具备.

"一开始(收益率)还是反弹的,CPI比较高,现在基本回来了,今天挺多人买的,各个品种都有,"上海一银行交易员称.

天气寒冷等因素导致食品价格特别是蔬菜价格大涨,推动中国12月CPI同比涨幅创七个月高位达2.5%.分析师表示,尽管通胀有所上行,但目前经济回升仍缓慢,对未来整体通胀情况无需担忧.

中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.