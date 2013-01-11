更新版 1-中国货币市场: 七天回购利率探至近一个月低点,短期流动性预期依旧乐观

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海1月11日 - 中国银行间资金市场周五早盘资金面持续宽松,其中七天期品种 加权利率下跌近20个基点(bp)至2.74%附近,为近一个月来低点.因机构对近期流动性预期依旧乐观,短期资金供给偏多.
最近一次七天期加权利率低点位置在去年12月中旬的2.68%左右.
上海一银行交易员称,"现在大家还是(对短期流动性预期)挺乐观的,早盘资金还是多."
她并表示,与此前相同,隔夜等短期品种出资方依旧多按加权价格减点出钱.跨春节资金需求虽多,但目前看供给也很充分.
另外,中国刚公布12月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创七个月来最高,主要是受主天气寒冷等因素导致食品价格特别是蔬菜价格大涨.多数分析师指出,考虑到物价回升还在预期范围内,不会有明显的失控,预计货币政策也将维持稳健偏中性的基调.
今年春节长假为2月9日-15日.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.1007 2.0832 +1.75
七天 2.7346 2.9216 -18.70
14天 2.8411 2.8952 -5.41
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.8000 1.9950 +80.50
七天 2.7050 2.6000 +10.50
14天 2.9100 2.8700 +4.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.1300 2.1200 +1.00
七天 2.7600 3.0039 -24.39
14天 2.8500 3.0300 -18.00
Shibor
其中:隔夜 2.1040 2.1080 -0.40
七天 2.7460 2.9990 -25.30
三个月 3.9043 3.9024 +0.19
============================================================(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯/张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。