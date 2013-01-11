投行观点: 香港特首料于施政报告提出增加土地供应措施--巴克莱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月11日 - 投行巴克莱周五发表报告称,预期香港特首梁振英下周三发表的首份施政报告中,房地产部份将侧重于增加供应方面的措施,包括通过资助房屋、改变工厦用途和"港人港地"政策等增加住宅供应.
报告预期,梁振英会在施政报告中检讨其上任半年多以来的工作,并集中于香港未来5-10年的愿景,故相信施政报告更多地描画其未来政策的路线图,而非重大的具体施政改变.
然而,报告相信梁振英基于政治压力,不排除其会提出一些具体措施解决高楼价问题,甚至一些令人出乎意料的措施,例如为发展新市镇,可能对发展商于新界拥有农地提出强制收地.假如这样的话,对在新界拥有大量农地的恒基地产 最为不利.但报告相信,这做法在政治上的难度甚高.
在短期措施方面,巴克莱认为政府可以放宽楼花预售期,以鼓励发展商将未来供应提早推出市场.
此外,该行期望政府会在东九龙,包括在启德发展区及九龙湾发展第二个中央商业区(CBD)提出方案,以确保长远的商业土地供应.(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。