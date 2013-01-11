东京美债: 10年期美国公债价格亚洲盘下滑,但跌幅有限

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
在上周公布的美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录引发市场担心,FED可能在年底前就停止所谓量化宽松的资产购买后,10年期美债收益率的升势动能加大.
东京一欧系券商交易员表示,10年券收益率目前可能进入1.65%-2.15%的区间."要让区间扩展,需有新的数据."他并称.
投资人将密切关注FED主席贝南克预定周一在密西根大学发表的演讲,观察其中对于FED最新购债计划将持续多久是否有更多线索.
然而那多要视经济而定,因为贝南克曾说,他希望继续采取刺激举措,直到经济根基更为确立且失业大幅下降.
下周还将公布一系列经济数据,包括零售销售和消费者物价.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 梁睿雪/张若琪; 审校 王洋)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。