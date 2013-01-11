东京美债: 10年期美国公债价格亚洲盘下滑,但跌幅有限

在上周公布的美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录引发市场担心,FED可能在年底前就停止所谓量化宽松的资产购买后,10年期美债收益率的升势动能加大.

东京一欧系券商交易员表示,10年券收益率目前可能进入1.65%-2.15%的区间."要让区间扩展,需有新的数据."他并称.

投资人将密切关注FED主席贝南克预定周一在密西根大学发表的演讲,观察其中对于FED最新购债计划将持续多久是否有更多线索.

然而那多要视经济而定,因为贝南克曾说,他希望继续采取刺激举措,直到经济根基更为确立且失业大幅下降.

下周还将公布一系列经济数据,包括零售销售和消费者物价.(完)

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