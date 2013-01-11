中国汇市: 人民币早盘走升刷新历史高位,因隔夜欧元大涨且国内通胀回升

* 人民币即期早盘走升再创新高

* 隔夜欧元大涨且国内通胀回升

* 人民币面临春节前需求升温等内外部升值压力

路透北京1月11日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跳空高开,并一度触及6.2151元新高.中间价高开81个点子,跟随隔夜欧元大幅上涨势头,以及中国12月物价回升,皆助汇价高升.

市场人士认为,考虑到春节前银行和客户的人民币需求量都会上升,结汇可能还会偏多.加上日本央行推弱日圆政策以救助经济,其他亚洲货币都面临升值压力,人民币还有继续温和走升的空间.

"未来一段时间美元走弱而欧元走强可能性比较大,而国内只要外贸压力不大,经济继续呈现复苏迹象,人民币稳步升值也是大趋势.通胀抬头,后期货币政策也可能收紧,都是升值压力."华南一股份银行交易员称.

法国东方汇理银行驻香港策略师DARIUSZ KOWALCZYK也表示,今年来看通涨有可能反弹,到三季度可能触顶.这意味着中国央行届时要把注意力从经济增长转移到抑制通胀上去,"人民币可能会因此走强,今天的中间价就已经升值了."

北京时间12:07,人民币兑美元即期报6.2152元,上日收报6.2244元.今日人民币兑美元中间价 为6.2712元,上日中间价为6.2793元.

天气寒冷等因素导致食品价格特别是蔬菜价格大涨,推动中国12月CPI同比涨幅创七个月高位.分析师表示,尽管通胀有所上行,但目前经济回升仍缓慢,对未来整体通胀情况无需担忧.

市场人士预计,人民币今年在双向波幅有望进一步扩大的同时将温和走升,中国经济复苏好于其他主要经济体是最大助力,但海内外经济复苏前景不明、资本外流若隐若现也令汇率升值陡增变数,加上中国国际收支渐趋平衡,人民币都不具备大幅升贬值基础,全年料小幅升值1-2%.

东京汇市日圆周五跌至两年半低点,此前日本首相安倍晋三表示,日本央行应当考虑除现有的物价稳定目标外,将就业也作为政策目标.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.2705/40,上日尾盘为6.2665.

北京时间12:09,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1794/00元,上一交易日尾盘报6.1840元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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