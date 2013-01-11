中国票据市场: 年初需求强劲转贴价格明显走低,但票源不多成交暂有限

路透上海1月11日 - 中国票据市场转贴利率本周连续下行,因年初银行信贷规模相对充 裕,机构收票需求强劲.不过截至目前市场上票源尚不多,导致成交还不算旺盛. 交易员预计,如果这种收票势头持续下去,短期内转贴价格仍有下行空间和可能.考虑到 资金成本问题,届时还要多关注流动性变化情况. 华南一银行交易员称,"这周(转贴)价格掉的很厉害,差不多回到去年11月的水平了.收票 的多,基本算是卖方市场." 该交易员并透露,目前六个月左右的转贴票据成交价格在年息4.8%-4.9%左右.另外,与强 劲的收票需求相比,出票方则很"淡定". "现在收票难,成交也不多,有票的都捂着,觉得价格还没到(心理预期)位置." 上海一银行交易员补充认为,因公开市场逆回购利率持稳的支撑,资金市场利率下行空间 受限.虽然年初信贷规模宽松因素有望推动短期转贴利率下行,但幅度如何,还要看资金面的 变化情况. 以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 : 1个月(%) 6个月(%) 一年(%) ------------------------------------------------------------- 周五 5.1795/4.9615 5.3640/5.1303 5.7973/5.5080 上周五 5.3760/5.1408 5.5114/5.2546 5.9850/5.6685 ------------------------------------------------------------- 变动 -19.65bp/-17.93bp -14.74bp/-12.43bp -18.77bp/-16.05bpbp 票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示,今日全国范围 期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6429%,较上周五的4 .6818%亦回落. 票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间 的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最 主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断). 电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机 构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由 纸质票据的半年延长为一年. 注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)