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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 16:40 BJT

中国票据市场: 年初需求强劲转贴价格明显走低,但票源不多成交暂有限

路透上海1月11日 - 中国票据市场转贴利率本周连续下行,因年初银行信贷规模相对充
裕,机构收票需求强劲.不过截至目前市场上票源尚不多,导致成交还不算旺盛.
    
    交易员预计,如果这种收票势头持续下去,短期内转贴价格仍有下行空间和可能.考虑到
资金成本问题,届时还要多关注流动性变化情况.
    
    华南一银行交易员称,"这周(转贴)价格掉的很厉害,差不多回到去年11月的水平了.收票
的多,基本算是卖方市场."
    
    该交易员并透露,目前六个月左右的转贴票据成交价格在年息4.8%-4.9%左右.另外,与强
劲的收票需求相比,出票方则很"淡定".
    
    "现在收票难,成交也不多,有票的都捂着,觉得价格还没到(心理预期)位置."
    
    上海一银行交易员补充认为,因公开市场逆回购利率持稳的支撑,资金市场利率下行空间
受限.虽然年初信贷规模宽松因素有望推动短期转贴利率下行,但幅度如何,还要看资金面的
变化情况.
    
    以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 :   
    
                 1个月(%)           6个月(%)          一年(%)
    -------------------------------------------------------------
    周五       5.1795/4.9615    5.3640/5.1303     5.7973/5.5080
    上周五     5.3760/5.1408    5.5114/5.2546     5.9850/5.6685
    -------------------------------------------------------------
    变动    -19.65bp/-17.93bp -14.74bp/-12.43bp -18.77bp/-16.05bpbp
    
    票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示,今日全国范围
期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6429%,较上周五的4
.6818%亦回落.
    
    票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间
的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最
主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
    
    电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机
构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由
纸质票据的半年延长为一年.
    
    注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完) 

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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