路透基点: 台湾烨茂实业21.51亿台币贷款案展开筹组--RLPC

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透香港1月11日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,第一银行及兆丰国际商银已为烨茂实业 展开筹组一项21.51亿台币(7,440万美元)融资案,用于支持高雄的两项建筑项目.
第一银行担任额度代理行,兆丰银行为担保品控管行.贷款以土地为抵押,由烨茂董事林义守担保.
这项定期贷款分为四部分:A1为6.84亿台币三年期贷款,利率较一年期邮政储金利率加码130个基点;A2为3.15亿台币三年期贷款,利率为加码140个基点;B1为1.24亿台币12年期贷款,利率为加码140个基点;B2为10.28亿台币12期货款,利率为加码150个基点.一旦工程完成,以建筑物作为抵押后,B2的加码幅度将降至140个基点.
邀贷条件:承诺至少2亿台币者,先付费用10个基点.1月18日之前承贷者,获得一笔5个基点的优惠费用.
A1及A2为子弹式还款,建筑项目的70%出售所得将用于偿还A1及A2.
B1及B2宽限期三年,分19期每半年还款:5%(第1-18期)及10%(第19期)
财务约束条款包括,流动比率不低于1倍;债务比率不高于2.5倍,利息覆盖比率不低于1.5倍,有形资产净值不低于20亿台币.
若动用额度低于80%,有一笔15个基点的承诺费.
2010年12月,烨茂签署一项15.6亿台币两年期贷款,利率为六家银行平均存款利率加码161个基点,六家银行为台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、土地银行、合作金库.这项贷款由土地银行及合作金库主办.(完) (编译 蔡美珍; 审校 杜明霞)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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