路透基点: 台湾烨茂实业21.51亿台币贷款案展开筹组--RLPC

路透香港1月11日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,第一银行及兆丰国际商银已为烨茂实业 展开筹组一项21.51亿台币(7,440万美元)融资案,用于支持高雄的两项建筑项目.

第一银行担任额度代理行,兆丰银行为担保品控管行.贷款以土地为抵押,由烨茂董事林义守担保.

这项定期贷款分为四部分:A1为6.84亿台币三年期贷款,利率较一年期邮政储金利率加码130个基点;A2为3.15亿台币三年期贷款,利率为加码140个基点;B1为1.24亿台币12年期贷款,利率为加码140个基点;B2为10.28亿台币12期货款,利率为加码150个基点.一旦工程完成,以建筑物作为抵押后,B2的加码幅度将降至140个基点.

邀贷条件:承诺至少2亿台币者,先付费用10个基点.1月18日之前承贷者,获得一笔5个基点的优惠费用.

A1及A2为子弹式还款,建筑项目的70%出售所得将用于偿还A1及A2.

B1及B2宽限期三年,分19期每半年还款:5%(第1-18期)及10%(第19期)

财务约束条款包括,流动比率不低于1倍;债务比率不高于2.5倍,利息覆盖比率不低于1.5倍,有形资产净值不低于20亿台币.

若动用额度低于80%,有一笔15个基点的承诺费.