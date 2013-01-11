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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 14:17 BJT

中国汽车: 去年12月汽车销量同比升7.1%,全年增4.3%--中汽协

路透上海1月11日 - 中国汽车工业协会周五公布,去年12月国内汽车销量同比上升7.1%.

中汽协数据并显示,2012年全年,全国汽车累计销量增速达4.3%;2011年全国汽车销量增速则为2.5%.

中国工信部部长苗圩去年11月底曾预计,2012年中国汽车产销量将超过1,900万辆. (完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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