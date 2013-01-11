《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(1月7日-11日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周累计上涨近0.23%.中间价再次显露升值趋势,因周 间公布优于预期的贸易顺差数据,且12月通胀回升.国际上日本采取推贬日圆的政策,也进一 步加大人民币升值压力.预计短期内人民币仍有温和走升空间,但时值淡季,春节前交易料持 续清淡. 公开市场操作: * 随着"年末+例行存款准备金清算补缴"的资金需求双峰渡过,及新年伊始逆回购密集到 期,致本周中国央行公开市场延续了开年首周的净回笼,规模达2,200亿元人民币,创近三个月 来高点.虽然宽资金支撑下,机构对公开市场的需求一般,不过业内人士指出,中国春节假期的 脚步已渐行渐近,流动性受迫于备付压力等因素将有波动,节前机构对逆回购操作依赖度料逐 渐有升.而对比龙年春节前夕,市场热盼央行调降存款准备金率以解资金困局的情况,蛇年春 节若公开市场逆回购这颗"定心丸"药效持续,预计节前市场对降准预期将不会如去年般明显 升温. 债市: * 银行间债市当周在持续宽松的资金面,和年初配置需求支撑下,总体走势向暖.虽然去 年12月略高的CPI涨幅一度令现券承压,但若没有新的消息刺激,1月债市震荡盘整概率较大.[ CN/CN] 票据: * 中国票据市场转贴利率当周连续下行,因年初银行信贷规模相对充裕,机构收票需求强 劲.不过截至目市场上票源尚不多,导致成交还不算旺盛.若收票势头持续,短期内价格仍有下 行空间和可能.但考虑到资金成本问题,届时还要多关注流动性变化情况. 股市: * 中国股市 当周出现震荡.前四天在2,300点以下基本呈现高位横盘,不过周五公 布的中国去年12月CPI涨幅略超预期,令一些投资者感觉不安,获利回吐盘涌出,股指打破横盘 僵局,跌破5日和10日等短期均线,周五收报2,242.997点,一周累计下跌1.5%,终结此前五周连 续上涨势头. 期市: * 沪铜当周高位震荡.近日陆续公布的美国和中国的经济数据,令市场对于铜未来需求前 景看好,不过周五公布的CPI涨幅略高,亦给国内外不断升温的中国需求预期浇点凉水.周五主 力4月合约收报58,440元,较上周涨80元. 黄金: * 黄金价格当周小幅反弹,来自亚洲的现货买盘对此前走势偏弱的金价提供支撑,而欧洲 央行为进一步的宽松政策预留空间,亦助力黄金走强.上海期金主力6月合约周五收报341.39 元,较上周五涨4.55元,或1.35%.(完) (整理 边竞/林琦/李然/李宏薇; 审校 张喜良)