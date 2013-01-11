版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 17:49 BJT

表格: 英国11月工业生产较前月增长0.3%,增幅小于市场预期

路透伦敦1月11日 - 英国国家统计局周五公布的数据显示:

* 11月工业生产较前月增长0.3%(预估为增长0.8%),创下7月以来最大按月增幅;较上年同期下滑2.4%.

* 11月制造业产出较前月下滑0.3%(预估为上升0.5%),较上年同期下滑2.1%,为6月来最大按年降幅.

以下为详细数据,括号内为前值:

制造业产出 11月 10月 (10月前值) 预估

较上月(%) -0.3 -1.3 (-1.3) 0.5

较上年同期(%) -2.1* -2.0 (-2.1) -1.3

三个月变动(%) -0.7 -0.6 (-0.7)

工业生产

较上月(%) 0.3** -0.9 (-0.8) 0.8

较上年同期(%) -2.4 -3.0 (-3.0) -1.9

三个月变动(%) -1.9*** -1.0 (-1.0) (完)

* 2012年6月以来制造业产出最大按年跌幅

** 2012年7月以来工业生产最大按月增幅

*** 2009年4月以来工业生产最大三个月变动跌幅
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐