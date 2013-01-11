表格: 英国11月工业生产较前月增长0.3%,增幅小于市场预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦1月11日 - 英国国家统计局周五公布的数据显示:
* 11月工业生产较前月增长0.3%(预估为增长0.8%),创下7月以来最大按月增幅;较上年同期下滑2.4%.
* 11月制造业产出较前月下滑0.3%(预估为上升0.5%),较上年同期下滑2.1%,为6月来最大按年降幅.
以下为详细数据,括号内为前值:
制造业产出 11月 10月 (10月前值) 预估
较上月(%) -0.3 -1.3 (-1.3) 0.5
较上年同期(%) -2.1* -2.0 (-2.1) -1.3
三个月变动(%) -0.7 -0.6 (-0.7)
工业生产
较上月(%) 0.3** -0.9 (-0.8) 0.8
较上年同期(%) -2.4 -3.0 (-3.0) -1.9
三个月变动(%) -1.9*** -1.0 (-1.0) (完)
* 2012年6月以来制造业产出最大按年跌幅
** 2012年7月以来工业生产最大按月增幅
*** 2009年4月以来工业生产最大三个月变动跌幅
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。