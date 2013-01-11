中国股市: 沪综指收挫1.8%创近四个月最大跌幅,CPI涨幅稍高引发不安

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海1月11日 - 中国股市沪综指周五收挫1.8%,并创近四个月最大单日跌幅.分析师 指出,经过近日的连续上涨,大盘在技术上本身存在调整需要,而今日公布的物价涨幅略高,引 发一些获利盘提早出局,前期领涨的金融地产板块跌幅居前. 沪综指 收报2,242.997点,跌40.661点或1.78%,此前最大单日跌幅为去年9月20日 的2.08%;本周累计下跌1.5%,终结此前五周连续上涨势头.上海A股今日成交额为1,011亿元人 民币,上日为978亿元. "本来大盘就有调整的需要,今天消息面有一点利空,CPI稍微高了一点,股指就顺势调整 了."长江证券分析师宋中庆指出. 中国国家统计局周五稍早公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,高于路透调 查中值2.3%,且为七个月以来最高水准;环比则上涨0.8%,亦为去年1月以来最高.[ID:nL4T0AG 220] 申银万国资深分析师钱启敏认为,股指今日的大幅调整,并不意味这轮反弹的终结,许多 机构近期仍有逢低吸纳的打算,所以短期内大盘回调不会太深,预计2,200点附近有支撑. 上证金融地产行业指数 收跌2.01%,房地产企业大名城 收低6.83%, 名列沪市跌幅榜首位. 沪深300指数 收盘跌1.87%,报2,483.230点.沪深300指数1月合约 尾盘 报2,496.6点,跌1.23%,成交量为767,412手.(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。