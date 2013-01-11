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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 15:14 BJT

台湾债市: 101/9殖利率收平,换券压力开始显现

路透台北1月11日 - 台湾10年期公债101/9周五收平盘.同年新券102/6将在2月初开始发行前交易,令101/9
逐渐面临换券压力,不过15年券102/1近期的强势表现,也相对产生支撑作用.
    
    台币兑美元 升至16个月新高,对台债尚未产生明显影响.一外商银行交易员说,客户今日对存续期
在一年附近的超短券询问度增加,但买气不若想像.仍要观察央行的动作,看收盘台币能否突破29价位,否则对债
市而言,仅有资金行情的小幅想像题材.

    "感觉就是已发行的券比较强,像五年102/2、15年102/1比较持稳."一证券商交易员说.
    
    她也提及,今日102/2成交量已直逼101/9,显示新10年券102/6将在2月初发行前交易的换券压力,已在盘面
开始慢慢发酵.市场需留意101/9流动性递减的风险.    
    
    台币兑美元周五一开盘在外资强力抛售美元后升至逾16个月新高.不过央行盘初即强力买入美元,并未放手
,将考验台币升值速度.     
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     -0.05      0.9075   0.9031-0.9111       100.5
      10      101/9                      0.00      1.1705   1.1650-1.1730       131.5
      15      102/1                     +0.17      1.4545   1.4530-1.4550         3.5
    展望下周,交易员普遍认为,台股与美债的走势,仍将牵动债市的表现.此外,周二将标售的台积电         
与鸿海         公司债,得标利率是否受五年券102/2标售结果略高于预期影响,也会是观察重点.101/9殖利率
的区间料不脱1.16-1.18%.
    
    "市场资金偏多,相信大家对台积电与鸿海的兴趣还是很高."一证券商交易员说.
    
    交易员也提,殖利率曲线各端,将因题材面不同而表现各异.五年券或将受惠于台币升值,10年券则面临换券
压力,15年券则是有筹码集中优势保护.
    
    另一证券商交易员则认为,后续还有两年、10年、20年及30年公债要标售,需等到结果底定后,台债才会有
明确走向,此前应留意长券端殖利率或有走高机会.
      
    台湾央行昨日标售102/2,得标利率为0.911%,略高于市场预期.先前路透调查显示,本期公债得标利率预估
中值在0.900-0.910%间,最低预估在0.890%,最高在0.920%.                     
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                     没有成交
         15       102/1                       1.4545
         10       101/9                       1.1705
          5       101/6                       0.9000
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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