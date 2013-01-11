台湾债市: 101/9殖利率收平,换券压力开始显现

路透台北1月11日 - 台湾10年期公债101/9周五收平盘.同年新券102/6将在2月初开始发行前交易,令101/9 逐渐面临换券压力,不过15年券102/1近期的强势表现,也相对产生支撑作用. 台币兑美元 升至16个月新高,对台债尚未产生明显影响.一外商银行交易员说,客户今日对存续期 在一年附近的超短券询问度增加,但买气不若想像.仍要观察央行的动作,看收盘台币能否突破29价位,否则对债 市而言,仅有资金行情的小幅想像题材. "感觉就是已发行的券比较强,像五年102/2、15年102/1比较持稳."一证券商交易员说. 她也提及,今日102/2成交量已直逼101/9,显示新10年券102/6将在2月初发行前交易的换券压力,已在盘面 开始慢慢发酵.市场需留意101/9流动性递减的风险. 台币兑美元周五一开盘在外资强力抛售美元后升至逾16个月新高.不过央行盘初即强力买入美元,并未放手 ,将考验台币升值速度. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.05 0.9075 0.9031-0.9111 100.5 10 101/9 0.00 1.1705 1.1650-1.1730 131.5 15 102/1 +0.17 1.4545 1.4530-1.4550 3.5 展望下周,交易员普遍认为,台股与美债的走势,仍将牵动债市的表现.此外,周二将标售的台积电 与鸿海 公司债,得标利率是否受五年券102/2标售结果略高于预期影响,也会是观察重点.101/9殖利率 的区间料不脱1.16-1.18%. "市场资金偏多,相信大家对台积电与鸿海的兴趣还是很高."一证券商交易员说. 交易员也提,殖利率曲线各端,将因题材面不同而表现各异.五年券或将受惠于台币升值,10年券则面临换券 压力,15年券则是有筹码集中优势保护. 另一证券商交易员则认为,后续还有两年、10年、20年及30年公债要标售,需等到结果底定后,台债才会有 明确走向,此前应留意长券端殖利率或有走高机会. 台湾央行昨日标售102/2,得标利率为0.911%,略高于市场预期.先前路透调查显示,本期公债得标利率预估 中值在0.900-0.910%间,最低预估在0.890%,最高在0.920%. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 15 102/1 1.4545 10 101/9 1.1705 5 101/6 0.9000 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)