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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 15:13 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:日圆空头气势增强

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* 美元/日圆上涨0.2%,澳元/美元下跌0.3%,欧元/美元跌0.1%,欧元/日圆持平

* 日圆走贬激励日经指数上涨1.4%,日本以外亚洲股市大多下跌

* 美元/日圆盘初高点89.35;选择权相关障碍在90.00,上方有停止单

* 欧元/日圆及欧元/美元面临获利了结,欧元/日圆此前触及118.58高位

* 今日将公布英国及西班牙工业生产数据;意大利标售公债,美国及加拿大将公布贸易数据.(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
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