《汇市简讯》欧洲开盘:日圆空头气势增强

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 美元/日圆上涨0.2%,澳元/美元下跌0.3%,欧元/美元跌0.1%,欧元/日圆持平
* 日圆走贬激励日经指数上涨1.4%,日本以外亚洲股市大多下跌
* 美元/日圆盘初高点89.35;选择权相关障碍在90.00,上方有停止单
* 欧元/日圆及欧元/美元面临获利了结,欧元/日圆此前触及118.58高位
* 今日将公布英国及西班牙工业生产数据;意大利标售公债,美国及加拿大将公布贸易数据.(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。