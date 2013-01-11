《中国信用市场综述》主要经济体传佳音,债市收益率或趋势性陡峭化上行

路透北京1月11日 - 在全球经济和金融市场仍面临较大不确定性的同时,最新的主要经济体的制造业采购经理人指数(PMI)等经济指标发出了一些积极讯号.这有助于缓解投资者的避险情绪,可能推动未来债市收益率曲线的陡峭化上行.

当然,全球主要债市收益率的全面趋势性上行,必须建立在经济复苏的坚实基础之上,而后者仰赖于各国继续予以中短期政策支持,尤其是欧洲国家仍处于不同程度的经济衰退和财政紊乱当中.

进一步来说,不同经济体债市收益率总体趋升,但走势也可能存在一定的分化.去年6月以来欧美债市表现就为佐证.美国10年期国债收益率 在去年6月底触底后就出现趋势性回升,而德国10年期国债 仍呈震荡走势.

美国作为全球经济失衡的重要一方,目前制造业回流,生产活动扩张,诸多经济指标逐渐趋好,也让全球经济和产业结构性失衡的再平衡之路看到一定希望.

与此同时,联储对量化宽松货币政策的副作用忧虑也开始上升.周四公布的12月会议纪要文件显示,"有其他几名委员认为,在远早于2013年底以前就开始放缓购买资产的步伐或是停止购买很可能将是适当之举,原因是其对金融稳定性或(美联储)资产负债表规模感到担心".

堪萨斯联储总裁乔治周四还警告称,"零"利率政策持续过长或将大幅提升未来金融失衡风险,也可能刺激通胀.尽管美国最新11月消费价格指数(CPI)较前月还下降0.3%,还有通缩含义,但当月核心CPI较前月上涨0.1%,较上年同期上涨1.9%.

通胀水平还可能随着美国经济好转而回升.最新的去年12月制造业PMI终值亦升至54.0,创下去年5月以来最高水平.其中,产出价格分项指标较上月大幅扩张,投入价格分项指标亦处于高位.

乔治的言论立场使联储决策委员会中的强硬异议者增至两名,从而可能对联储今后刺激政策退出施加影响.市场还有预期2013年联储将加息.

美国经济增长,潜在通胀和刺激政策可能提前退出的忧虑,这无疑会对美国债市收益率走势形成一定压力,尤其是对收益率曲线长端的压力更为明显,因联储在短期内仍会发挥作用.联储目前每月买入大约400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和450亿美元长期公债购买.

数据显示,美国10年期等国债收益在去年12月末大福上行,并拉开了2年和5年等期限相对中短的国债收益率之利差空间.鉴于当前绝对水平和利差仍低于历史均值,未来料仍可能随着经济恢复有趋势性扩大空间.

与美国制造业PMI近来快速扩张一道,欧元区制造业PMI也初步显示企稳迹象,这有助于缓解欧元区经济衰退带给投资者的阴霾.

Markit数据显示,欧元区去年12月综合PMI终值升至3月以来最高水平,为47.2.欧洲央行周四还进一步表示,"2013年稍晚欧元区经济将复苏,已有一些企稳迹象"的言论.

欧洲央行周四宣布维持利率不变.对利率预期尤为敏感的德国两年期公债收益率 升报0.107%,为10月底来最高.事实上,德国10年国债 等收益率在去年12月末已出现大幅走升,对经济给予积极预期.

和欧元区经济仍处于衰退之中不同,中国经济去年四季度开始出现恢复态势.而美国经济显好一定程度上也支撑中国去年12月出口同比增长.数据还显示,中国去年全年对美国出口同比增长8.4%,较前11个月8.2%的增幅进一步上升.

不仅如此,当前房地产市场继基建投资之后开始新一轮走升,以及12月居民消费价格指数(CPI)环比涨幅高达0.8%,都对中长期债市收益率上行有着支撑.