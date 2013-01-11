香港热股: 莎莎国际第三季度销售增长放缓,股价跌6%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月11日 - 香港化妆品连锁店--莎莎国际 周五股价最多跌6%,受累第三季度销售增长放缓,特别是圣诞节的传统旺季,港澳地区的同店销售只取得单位数字的增长,比预期为差.
投行花旗称,莎莎国际12月的同店销售增长欠佳,因对上年度的同比基数较高,加上公司过去两个月股价累计涨23%,料公司股价将会受压.不过,该行相信莎莎国际的销售仍维持稳健,其第三季度整体和港澳零售及批发同店销售增长与该行的目标大致相符.
香港时间15:11,莎莎下挫6.06%,报6.36港元的盘中低点.大盘 跌0.49%.
莎莎国际截至去年12月底止第三季度的港澳业务的同店销售按年增长12.6%(不计及积分奖赏计划的调整),较前两季的15.5%增幅为低;12月份港澳业务同店销售按年增长,则由4-11月的约16%显着放缓至约7%,比预期为差,公司指相信是受到圣诞长假期外游人数增加所影响.
但公司展望2月份的农历新年来临,零售市场会逐渐转好,对销售前景仍抱审慎乐观态度.
事实上,去年下半年来内地旅客来港的消费额有放缓迹象,珠宝零售商周大福 截至去年12月底止第三季的同店销售按年下跌8%,但由于公司积极新增零售点,令整体营业额按年仍取得4%增长. (完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。