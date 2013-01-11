中国债市: 利率互换冲高回落,春节前资金面预期稳定支撑短端存探低空间

路透北京1月11日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五冲高回落,尾盘水平较上日变动不大.今日公布数据显示食品价格上涨推动去年12月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅创七个月高位,IRS早盘小幅走升,不过随着数据影响被不断消化,曲线稍有回落.

交易人士并表示,从去年年末资金面情况看,虽然也有所波动,但整体较上年同期要乐观许多,且近期市场宽资金持续给春节前流动性稳定预期添砖加瓦,未来IRS短端仍有探低的想象空间.

上海一银行交易员称,"这波上调是海外(资金)开始推动的,...后来(IRS)下的原因也是数据的作用在慢慢被消化."

中国部分地区气温创近七年来最低,将12月通胀水平推高至七个月高位,物价呈加快回升态势并超出市场预期.但考虑到季节性因素的影响以及总需求回暖仍缓慢,预计今年全年通胀仍在可控范围不足为虑.

中国银行间资金市场周五资金面持续宽松,其中七天期品种 加权利率下跌近20个基点(bp)至2.74%附近,为近一个月来低点.因机构对近期流动性预期依旧乐观,短期资金供给偏多.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3700/3.4700 3.3200/3.4000 3.5540/3.6420 3.7720/3.8570 3.7525/4.0625

上日 3.3800/3.4833 3.3107/3.3971 3.5314/3.6221 3.7129/3.8036 3.7240/4.0000

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变动 -0.0100/-0.0133 +0.0093/+0.0029 +0.0226/+0.0199 +0.0591/+0.0534 +0.0285/+0.0625

注: 以上数据均为按季度计算报价