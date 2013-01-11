中国电力: 积极建议和推进产业差别化电价改革--电监会

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京1月11日 - 中国电监会部署2013年工作任务,其中包括积极建议和推进产业差别化电价改革,积极支持和推进电煤价格并轨改革,以及积极支持清洁能源发展等.
电监会网站周五刊登的新闻稿称,2013年还要抓好电源项目与电网项目的配套建设,积极推进大用户直购电试点.
此外,还要开展电力余缺调剂、可再生能源发电全额保障性收购、电源项目接入电网等专项监管,着重解决"窝电"和"缺电"并存,以及局部地区出现的弃风弃光弃水等问题.
中国电力体制改革已走过10年漫漫长路,但自厂网分开后市场化改革进展就逐渐慢下来,近年来并未对电改做出实质性的推动和突破.由于煤电矛盾的长期存在,导致发电企业最近数年亏损连连.
电监会数据显示,中国2012年发电量达到4.94万亿千瓦时,同比增长4.52%;去年全年新增发电装机8,000万千瓦,发电装机总量超过11.4亿千瓦,同比增长7.5%.(完) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。