中国电力: 积极建议和推进产业差别化电价改革--电监会

电监会网站周五刊登的新闻稿称,2013年还要抓好电源项目与电网项目的配套建设,积极推进大用户直购电试点.

此外,还要开展电力余缺调剂、可再生能源发电全额保障性收购、电源项目接入电网等专项监管,着重解决"窝电"和"缺电"并存,以及局部地区出现的弃风弃光弃水等问题.

中国电力体制改革已走过10年漫漫长路,但自厂网分开后市场化改革进展就逐渐慢下来,近年来并未对电改做出实质性的推动和突破.由于煤电矛盾的长期存在,导致发电企业最近数年亏损连连.