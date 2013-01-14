更新版 1-《中国新债焦点》国开行浮息债"F4"明日招标,或滚动发行助建收益率曲线

* 国开行首次浮息债四债联发,市场戏称"F4" * 若滚动发行,将有助构建浮息债收益率曲线 * 国开行料主导浮息债收益率曲线 * 明日首发料需求不错,三年期或更受青睐 (新增预测值) 作者 刘昕/边竞 路透上海1月14日 - 在固息债五债滚动联发的"福娃债"推出不到一年,中国国家开发银 行 再出创新之举,将于周二首次联合发行四支浮息债,彰显活跃浮息债交易,助建浮 息债收益率曲线之意. 这次业内人士又将国开行四债联发戏称为"F4".对于今后"F4"会否如"福娃债"一样滚动 发行,国开行相关人士对路透表示,这还要看首发的情况而定. 业内人士认为,目前浮息利率债流动性较低,成交不活跃,导致收益率曲线脱离市场.相较 此前发行方式,如能滚动发行,新方法将提高发行频率,降低单次发行量,活跃浮息债交易和报 价,将有助于收益率曲线时时定位,形成贴近市场的标杆. 而明日为国开"F4"债首发招标日,市场人士预计在宽松流动性的支持下,其整体需求较好 ,中标利差接近二级水平,三年品种可能更受青睐. 国开行此前公告,将于周二(15日)招标发行总量不超过200亿元人民币浮息金融债(一年 期定期存款基准),三、五、七、10年期各不超过50亿元.国开行并称对上述各期债券均保留 增发权利. "depo(一年期定存基准浮息)债收益率曲线脱离市场,毕竟没多少券,收益率曲线又是虚 的,成交很少,(新方式)对收益率曲线形成实质性影响,就是说有实际成交在,有助于depo收益 率曲线的形成."北京一银行交易员称. 中信证券债券研究员李一鸣指出,据测算目前国开行浮息债在全部浮息债中占比约75%, 该次浮息债创新的发行模式对整体浮息债曲线的完善较有帮助. 浮息债是指,票面利率定价为某一参考的基准利率加上发行人规定的利差之和的债券,分 别有定存利率、shibor和回购利率三种定价基准. **"F4"期待复制"福娃"的成功** 推出近九个月的福娃债的创新发行方式已获市场肯定.尽管市场需求,流动性等方面,浮 息债与固息债有所不同,但市场人士仍乐观预期,"F4"若滚动发行,应能复制"福娃债"的成功. 福娃债出现之前,国开行固息债发行存在单次单一品种发行量大,频繁触及银行等投资者 授信上限,发行利率高企,导致收益率曲线超调的情况. 而福娃债"细水长流"的发行方式既平滑了新债供给时点性冲击,有效降低了国开行新债 发行成本,亦提高固息债收益率曲线的有效性. 上海一银行交易员认为,目前的depo债也存在同样的问题,市场需求较弱,如一次性发行, 市场承接力跟不上,收益率亦会虚高.因此本次浮息债采用"小桶舀水"的联发方式既能降低发 债成本,又能更加真实的反应收益率水平,对交易有利. "国开行固息债和浮息债遇见的问题是一致的,固息债已经做了关键期限滚动发行的处理 了,并且效果还蛮好的,(国开行)可能也想尝试下浮息债."李一鸣称. 对于市场对浮息债需求偏弱,或将拖累浮息债联发的有利效果,李一鸣指出,整体债市偏 弱的行情下,浮息债相对固息债更有优势,因为降息预期相对较弱,浮息债绝对收益较高的优 势相对凸显,自然就会有需求. 但上述北京交易员指出,相较目前福娃债每周一次的发行频率,考虑到目前浮息债的市场 供求,预计如滚动发行,depo债的发行将不会如此频繁. 国开行自去年4月17日起首发"福娃债",期限包括一年,三年,五年,七年和10年.每批发行 规模基本为300亿元.国开行隔周对首次发行的各品种进行增发,一般以三个月为一个周期. 中央国债登记结算有限责任公司并于去年中,将"银行间固定利率政策性金融债收益率曲 线(国开行) ",与"银行间政策性金融债收益率曲线(进出口行和农发行)<0#IFS VYBMK=>"分别公布. **国开料主导浮息收益率曲线** 虽然国开行固息债收益率较非国开政策金融债品种现已渐渐拉开差距,但因目前国开行 占据浮息债市场主导地位,因此浮息债收益率难现明显分化. 以三年期固息金融债收益率曲线为例,国开债 与非国开政金债IFV3YY=CDC 从去年中以来,平均利差约9个基点(bp). 李一鸣认为,由于浮息债交易不如固息债活跃,因此可参照的有效报价较少,投资者定价 是多参照收益率曲线.而鉴于国开行浮息债在整体市场中占较大权重,几乎可以主导收益率曲 线,因此国开与非国开浮息政金债收益率拉开利差可能性不大. "国开在浮息债上的发行量是占主要地位的,非国开的不多.浮息债曲线应该是国开说的 算."她称. 不过她也指出,银监会现仅明确在2013年年底国开行人民币债券风险权重为零,如该行政 金债性质无法延续,其债券收益率将面临向上调整.这也是该行债券承压及出台金融创新举措 的重要原因. 虽然国开行尚未明确表示将采取四浮息债滚动联发的模式,但事实上已为该模式预留了 空间.无论是否滚动发行,该创新模式已经开启助建收益率曲线的大门,令投资者对更加建设 有效的债市充满憧憬. "连贯,持续,客观",这是一位债券交易员对于有效的收益率曲线体系的期待. **首发料需求不错,三年更受关注** 而对于明日国开行四期浮息债首发,市场人士预计,由于当前资金面宽裕,且机构年初倾 向于提前配债,本期债需求料不错,相对而言,期限较短的三年品种由于受基本面影响稍小,可 能更受欢迎. 国海证券的报告认为,目前中债定存基准浮息政金债曲线 显示,3/5/7/10 年利差均明显高于历史平均水平,具备较好的配置价值. 上海一券商分析师指出,"第一次(机构投标)可能主要还是按市场估值来看,之后再慢慢 调整." 北京一银行交易员则谈到,"明天我们会有需求,不过第一次发,量又这么小,(结果)很难 讲,我们觉得三年略好,比固息有优势,而且三年也看的比较清楚,可能在95(bp)附近." 定存基准浮息政金债曲线显示,三年、五年、七年和10年期利差分别为99.2bp、115.99b p、125.82bp和152.60bp,对应收益率为3.9920%、4.1599%、4.2582和4.5260%. 参考银行间债市固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 计算,二级市 场浮息政金债与固息政金债的利差,三年期为8.28bp,为四个期限中最高,而五年和七年品种 则均为负利差. 招标品种 国开行3/5/7/10年浮息债(一年定存基准) 发行金额 各期限均不超过50亿元人民币 预测均值 97bp/117bp/127bp/151bp 预测区间 91bp-105bp/110bp-122bp/120-137bp/141-155bp 招标时间 周二(15日)上午9:30-11:10 受访人数 7位(银行、券商) (完) (审校 林高丽/张喜良)