台湾经济指标预测--1月14日至2月23日

香港个股：汉能薄膜发电获大股东增持股权，涉资近17亿港元--联交所资料
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 1月21日当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月 预估值 前值 份 1/21 1600 外销订单 12月 -- +11.1%(年变动率) 1/22 0830 季调失业率 12月 -- +4.27% 1/23 1600 工业生产 12月 -- +5.85% 1/25 1600 M2货币总计数 12月 -- +3.26% * 2月4日当周 2/5 1610 外汇存底 1月底 -- 4,31.69亿美元 2/5 0830 消费者物价指数(CPI) 1月 -- +1.61% 2/7 1600 出口 1月 -- +9.0% * 2月18日当周 2/23 1610 经常帐 第四季 -- 顺差116.4亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第四季 -- +0.98%(年变动率 ) -- -- 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875% * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
路透上海3月29日 - 中国浙江省财政厅周三公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额328.9325亿元人 民币的一般和专项地方债，均为置换债券，各含五、七、10年三个期限，中标利率3.58%、3.70%、3.77%，较 区间下限(同期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 32.1460 5 3.58 3.11 47 15 券 32.1460 7 3.70 3.22 48
* 人民币小幅收跌，中间价亦小跌 * 美指反弹提振客盘购汇需求 * 大行适度提供美元流动性 * 自营结汇冲抵部分客盘购汇影响 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月29日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价跌至逾 一周新低。交易员称，昨日美元指数升势提振了客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性。 而由于清明假期将至今天隔夜资金成本上浮，许多机构自营盘结汇以减少资金持有成本，市 场总体均衡。 他们并指出，年度角度看美联储仍有加息空间，但起码5-6月加息概率相对较低，市场 亦关注美国总统特朗普的执政执行力，因此预计美指缺乏反弹的理由；相对主流非美货币而 言，法国大选不确定性以及英国脱欧谈判启动等，均反映这些货币亦缺乏持续强势理由。 “今天有五天的carry隔夜，成本比较高，自营多头会愿意卖出美元。本来不算什么大 事，但有些银行开始行动卖出，大家就跟着卖出。”一中资行交易员称。 他并解释，今天借入的隔夜人民币资金将于本周五起息，资金跨清明假期，计五日利息 ；对美元多头而言，若不结汇，将有